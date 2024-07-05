金秀賢來台灣啦！「白女婿」一路點頭謝謝　想彎腰撿粉絲信被阻止

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金秀賢今年在主演韓劇《淚之女王》中飾演金智媛的老公白賢祐，劇裡的他處處為女方以及女方家人著想，獲封全民最愛的「白女婿」，金秀賢也因為戲劇加持，成為目前全球最愛的韓國演員之一。
金秀賢2013年因為《來自星星的你》走紅，曾於2014年首度來台舉辦見面會，當年他一來台就掀起驚人追星潮；隔年2015年二度訪台出席咖啡代言活動，同樣也是引起暴動；今天是他相隔9年三度來台，二度在台舉辦粉絲見面會，7月6日的活動門票已秒殺，人氣非凡。
因為9年沒跟台灣粉絲見面，金秀賢今天抵台後，確定會現身桃園機場第二航廈入境大廳與粉絲打招呼，勢必引起可觀的追星人潮。更多金秀賢來台相關報導，可隨時關注《NOWnews今日新聞》，將為大家帶來第一手消息。
金秀賢2007年以電視劇《泡菜奶酪微笑》出道，直到2011年跟IU、秀智主演《夢想起飛Dream High》才嶄露頭角，2012年初主演古裝劇《擁抱太陽的月亮》創下42.2%超高收視率，金秀賢因此爆紅，更獲得《第48屆百想藝術大賞》電視部門「最佳男演員」。
但真正讓金秀賢紅遍全國的，是2013年跟全智賢主演的奇幻愛情劇《來自星星的你》，他飾演的外星人「都教授」大受歡迎，就此奠定戲劇男一地位，只是金秀賢之後的作品成績平平；他也突破演技，2020年在《雖然是精神病但沒關係》飾演精神病院護工、2021年於《某一天》中更有吸毒、獄中全裸橋段，打破尺度的演技震驚觀眾。
沒想到拍完《某一天》後，金秀賢就失業3年，直到今年才跟金智媛主演《淚之女王》復出小螢幕，該劇甫開播至播畢，每週都締造高度話題，金秀賢名氣再水漲船高。
金秀賢小檔案：
生 日：1988年2月16日（36歲）
出道日 2007年
職 業：演員、歌手
語 言：韓語、英語、日語、漢語
學 歷：韓國中央大學戲劇電影系
代表作：
《夢想起飛Dream High》
《擁抱太陽的月亮》
《來自星星的你》
《雖然是精神病但沒關係》
《淚之女王》
《神偷大劫案》
《偉大的隱藏者》