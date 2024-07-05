哈瑪星好投加王柏融豪打！台鋼雄鷹6:1味全龍　下半季首戰開胡

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哈瑪星5月29日對戰龍隊就曾投出完封勝，共用103球，還有8次三振，拿下本季第3勝，今天則是又對龍隊投出7局失1分好投，哈瑪星也搶下第4勝。
此役龍隊推出伍鐸先發，他首局就面臨危機，被陳文杰敲出安打後，接連保送王柏融、吳念庭，杜家明敲出左外野二壘安打，一口氣送回2分。2局上曾子祐敲出安打後，陳文杰又敲出二壘安打建功，龍隊再度失分。
下半局龍隊由吉力吉撈．鞏冠開轟回敬1分，不過哈瑪星越投越穩，之後連續讓龍隊打者出局，尤其是7局還讓龍隊打者張祐銘擊出雙殺打出局，順利化解危機。
台鋼王柏融9局上又發威，曾子祐敲安追加分數後，王柏融又敲出2分打點三壘安打，一口氣拉開比數為6:1，讓台鋼拿下下半季首勝。
哈瑪星8局續投，並且再度完成好投任務，總計他這場主投8局，共用95球，飆出6次三振，僅失1分，拿下本季個人第4勝。對於哈瑪星狀況，總教練洪一中表示：「他的狀況普通，就變化球控制比較不理想，他若可以控制好一點，說實話他的球不好打。」台鋼開胡，洪總也說：「旗開得勝，希望繼續保持。」
此外，在桃園球場上演的富邦悍將跟樂天桃猿之戰，富邦靠著范國宸開轟，以及高飛犧牲打好表現，單場4分打點大爆發，終場以7:5贏球，下半季也順利開胡。