吳念庭腳部不適驚傳受傷提前退場？洪總賽後釋疑：他是抽筋啦！
台鋼雄鷹今（5）日以6:1擊敗味全龍，下半季首戰開胡，但是焦點都放在選秀榜眼吳念庭身上，他在8局打完就前被換下場，台鋼總教練洪一中表示：「他是糾筋（台：抽筋）啦」，沒有大礙，洪總透露，吳念庭回來很久，以為他在業餘也可以比賽，但畢竟強度不同，本來想說讓他在二軍再比賽適應，但還是想說「就邊打邊調整」，所以才會發生這起事件。吳念庭7月1日就代打出賽，之後就在基地訓練，原本要下二軍比賽，但下半季開打在即，洪總決定「先開箱」。
記者吳政紘/台北報導
吳念庭有點不舒服 天氣太熱導致
吳念庭今天賽前就接受訪問，提到台灣真的很熱，但他過去在日本職棒西武獅隊主場西武巨蛋，也是有遇過「酷暑」，但當時有大風扇散熱，天母球場沒有。
吳念庭今天打五棒，鎮守三壘，不但有優異守備，連先發投手哈瑪星都說：「他會說英文，我覺得很棒，他有三種語言能力。」
哈瑪星也透露，他很喜歡吳念庭的守備，尤其是3局下劉俊緯偷點，吳念庭反應超快，直接傳一壘刺殺出局，是很好的守備球員。
洪總提到：「他一直說『歹勢』，但是我覺得沒關係，這本來就應該要給你一點時間調整，但我們就是算了，就邊打邊調整，我們也以為他在業餘有調整，但跟職業張力比較不一樣，前一個打席就有這樣的狀況。」