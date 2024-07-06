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阿焦控大腦！科技主管「一年爆肥20公斤」　醫揭壓力胖5徵兆

▲醫師提醒，象徵焦慮的「阿焦」若是主宰情緒，長期恐怕影響情緒，更可能導致體重失控。（圖／ingimage）
▲醫師提醒，象徵焦慮的「阿焦」若是主宰情緒，長期恐怕影響情緒，更可能導致體重失控。（圖／ingimage）

記者許若茵／台北報導

動畫電影「腦筋急轉彎2」談及青春期少女的各種複雜情緒，引發許多觀眾共鳴，醫師提醒，象徵焦慮的「阿焦」若是主宰情緒，長期恐怕影響情緒，更可能導致體重失控。

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「小宙初日診所」肥胖專科暨家醫科醫師楊智雯分享，一位34歲的科技業男性，3年前結婚，很快地就成為新手奶爸，臉上也開始掛著幸福黑眼圈，家庭生活幸福美滿。今年喜上加喜，職場表現亮眼，被拔擢升任部門主管，常需要在半夜跟國外的廠商開視訊會議。

楊智雯指出，這位男性在長期睡眠不足的狀況下，腎上腺功能開始失衡，飲食上，總是以能優先取得的食物為主，泡麵、洋芋片、可樂成為快速補充體力的補給品。內外壓力疊加下，一年內體重暴增20公斤，還被同事戲稱為「熊仔」。

楊智雯說，在過去看診經驗中，因為焦慮導致「壓力胖」的個案不在少數，「10個可能就有3個」。他也曾因家庭事業兩頭燒，家中零食櫃曾一度塞滿各種口味洋芋片，一天可吃上3、4包。直到發現衣服越來越緊，還被親友提醒情緒變得易怒與敏感，才開始戒除情緒化進食的壞習慣，改以做家務、收納整理作為情緒出口，「看到灰塵都被掃出來就覺得鬆一口氣」，讓情緒與體態逐步恢復穩定。

壓力為什麼讓人發胖？楊智雯解釋有二大主因，首先是長期壓力會刺激皮質醇分泌。高濃度皮質醇會減少多巴胺的釋放、影響多巴胺受體的敏感性導致愉悅感降低，進而增加能釋放多巴胺的高脂高糖食物的慾望，形成惡性循環，其次持續的壓力會導致血糖長期較高，促使胰島素過度分泌，增加胰島素阻抗。

針對「熊仔」，楊智雯透過腸道功能與荷爾蒙檢測，用科學化的數據加上飲食調整，還有協助病患找到紓壓的管道，降低壓力荷爾蒙的影響，也讓這名家庭事業兩頭燒的科技業上班族，體重在一個月內穩定下降4%，也更知道該怎麼吃對食物，守護健康。

楊智雯提醒，「壓力胖」其實有5大徵兆：腹部肥胖、全身痠痛、腸胃功能紊亂、睡眠質量下降、食慾失控。出現這些症狀時，可先嘗試培養興趣來紓解壓力，為「阿焦」找到宣洩出口。

又該怎麼找回迷路的「樂樂」？楊智雯也有三招小撇步，包含適時補充營養素，例如維生素B6、B12是色胺酸轉換成「快樂荷爾蒙」血清素的重要輔酶；培養排解壓力的興趣，如爬山、看書；擁有充足的睡眠才不會造成惡性循環。
 

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