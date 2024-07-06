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新青安投機客注意了！首波1000多件黑名單揪出　「這天」啟動追息

▲新青安正式展開違規借款戶盤點，有約1000多件超高風險案件，可能會是人頭戶、轉租戶。（圖／家庭消費中心攝）
▲新青安正式展開違規借款戶盤點，有約1000多件超高風險案件，可能會是人頭戶、轉租戶。（圖／家庭消費中心攝）

家庭消費中心/綜合報導

雖然新青安提供許多年輕人購屋優惠，但也不乏亂象產生，投機份子藉此買屋轉租、人頭戶等問題衍生，也導致了社會上對於新青安政策的檢討聲浪層出不窮，為了防止新青安優惠遭人濫用，財政部不僅祭出一人一生限用一次的規定，還找來公股銀行開會宣示徹查決心。公股銀行5日向財政部通報新青安人頭戶的複查結果，整理出疑似人頭戶、轉租等違規風險更高的名單，統計相關名單大約1000多件。

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近日，新青安遭到投機客炒作成為關注焦點，根據統計，自2023年8月開始實施新青安貸款，到5月底止，共計辦理5萬7980件，如果超高風險案件有1000多件，違規率大約1.7％。後續將整理、勾稽確定是人頭戶、轉租戶，預計7月中啟動「追息」、「重新議約」。

財政部在6月28日邀集公股銀討論名單，首波篩選出疑似高風險名單，包含依據銀行公會的「防範投資客炒房及人頭戶申貸機制」15種態樣及轉租戶等，初步認定的高風險名單約1700多戶。後續公股銀行要與當事人接觸、溝通、確認資金來源等，再通報「疑似違規更高風險」的戶數名單，篩選後剩下1000多戶，其中轉租違規比例較高。

▲全台房貸違約率，新竹縣市最低、宜蘭縣最高，計有6縣市違約率在0.1%以上。（圖／台灣房屋提供）
▲公股銀行首波篩選出千餘件高風險名單，其中轉租違規比例較高。圖為示意，照片中人物、銀行均無關本新聞。（示意圖／台灣房屋提供）
公股銀主管表示，首波篩選高風險名單沒那麼精確、會被匡列入的條件之一有「資金來源來自第三人」，當時像是父母幫忙繳房貸、甚至未婚交往對象等都會算入，與當事人確認之後，如果為父母或親人幫忙繳交房貸、但房子確定是用於自住，就會被剔除，不會被列入違規名單之中。

公股銀通報的更高風險名單1000多件，財政部官員表示，之後還要整理，再剔除重複的、錯誤資訊的，才是最終確定的名單。公股銀主管表示，財政部確認過後會通知公股銀，進行後續的措施，包含「追利息」、「重新簽訂合約」等，在公股銀的眼中算是懲罰措施，該主管「打屁股也要打對人」，因此確定違規借貸戶態度要非常嚴謹。

公股銀主管表示，6月27日之後的案件，已經都有請貸款戶簽切結書，不能作為炒房或者轉租之用，可大大降低成為人頭戶或轉租的機會。

公股銀主管表示，財政部還要橫向勾稽，如建物謄本、戶籍與稅務資料等，之後會通知各公股銀，最快恐怕也要1、2週，也要等到7月中才會開始追息，而後續財政部也正研議，新青安確定為人頭戶的話，在聯徵紀錄上會註記。

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