新青安投機客注意了！首波1000多件黑名單揪出　「這天」啟動追息

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財政部在6月28日邀集公股銀討論名單，首波篩選出疑似高風險名單，包含依據銀行公會的「防範投資客炒房及人頭戶申貸機制」15種態樣及轉租戶等，初步認定的高風險名單約1700多戶。後續公股銀行要與當事人接觸、溝通、確認資金來源等，再通報「疑似違規更高風險」的戶數名單，篩選後剩下1000多戶，其中轉租違規比例較高。
公股銀主管表示，首波篩選高風險名單沒那麼精確、會被匡列入的條件之一有「資金來源來自第三人」，當時像是父母幫忙繳房貸、甚至未婚交往對象等都會算入，與當事人確認之後，如果為父母或親人幫忙繳交房貸、但房子確定是用於自住，就會被剔除，不會被列入違規名單之中。
公股銀通報的更高風險名單1000多件，財政部官員表示，之後還要整理，再剔除重複的、錯誤資訊的，才是最終確定的名單。公股銀主管表示，財政部確認過後會通知公股銀，進行後續的措施，包含「追利息」、「重新簽訂合約」等，在公股銀的眼中算是懲罰措施，該主管「打屁股也要打對人」，因此確定違規借貸戶態度要非常嚴謹。
公股銀主管表示，6月27日之後的案件，已經都有請貸款戶簽切結書，不能作為炒房或者轉租之用，可大大降低成為人頭戶或轉租的機會。
公股銀主管表示，財政部還要橫向勾稽，如建物謄本、戶籍與稅務資料等，之後會通知各公股銀，最快恐怕也要1、2週，也要等到7月中才會開始追息，而後續財政部也正研議，新青安確定為人頭戶的話，在聯徵紀錄上會註記。