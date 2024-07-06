直擊／金秀賢求粉絲笑一下！全場配合哈哈哈　他嚇到：你們好可怕

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因為他十分搞笑，但金秀賢怕大家不懂自己的幽默，便要求全場粉絲：「所以就算今天不好笑，你們也要笑，就像現在這樣，突然安靜下來，你們笑就對了！哈哈哈哈！」結果當主持人提問時，他陷入思考回答不出來，場面一陣安靜，粉絲就想起偶像的叮嚀「突然大笑」，金秀賢就說：「雖然我一開始有這樣的請求，但我都沒說話你們就笑了，我覺得好可怕，剛剛的話，就當我沒說過。」
今天的林口見面會是金秀賢此次巡迴「EYES ON YOU」的第4站，雖然有前幾場的經驗，他依然感到緊張，「到目前為止，今天是第4場見面會，但還是很緊張，雖然第4場要放鬆、輕鬆一點，但是…啊…反正就是這個樣子！目前我想展現帥氣的舞台，可是還沒辦法，我會多練習，哈哈哈....」。
金秀賢激讚他世界各地的粉絲「很有同理心」，因為當場面安靜下來時，全場都會配合大笑，他說：「目前為止的粉絲見面會中，粉絲的理解、同理心都很高，不好笑都會跟著我笑，關於這一點，讓我印象深刻。」
一對相差7歲的堂姐妹攜伴追星，2人開心接受訪問，姊姊透露是因為看了《來自星星的你》認識金秀賢，直到2020年收看《雖然是精神病但沒關係》才真正喜歡上金秀賢，但這幾年漸漸變心，今年為了金智媛追了《淚之女王》再次愛上金秀賢。另一組一家三口，則是由老公負責載老婆、兒子來看金秀賢，問及爸爸「看老婆追別的男人會吃醋嗎？」爸爸表示：「不會啊，她開心就好！」
金秀賢2007年以電視劇《泡菜奶酪微笑》出道，直到2011年跟IU、秀智主演《夢想起飛Dream High》才嶄露頭角，2012年初主演古裝劇《擁抱太陽的月亮》創下42.2%超高收視率，金秀賢因此爆紅，更獲得《第48屆百想藝術大賞》電視部門「最佳男演員」。
但真正讓金秀賢紅遍全國的，是2013年跟全智賢主演的奇幻愛情劇《來自星星的你》，他飾演的外星人「都教授」大受歡迎，就此奠定戲劇男一地位，只是金秀賢之後的作品成績平平；他也突破演技，2020年在《雖然是精神病但沒關係》飾演精神病院護工、2021年於《某一天》中更有吸毒、獄中全裸橋段，打破尺度的演技震驚觀眾。
沒想到拍完《某一天》後，金秀賢就失業3年，直到今年才跟金智媛主演《淚之女王》復出小螢幕，該劇甫開播至播畢，每週都締造高度話題，金秀賢名氣再水漲船高。
金秀賢小檔案：
生 日：1988年2月16日（36歲）
出道日：2007年
職 業：演員、歌手
語 言：韓語、英語、日語、漢語
學 歷：韓國中央大學戲劇電影系
代表作：
《夢想起飛Dream High》
《擁抱太陽的月亮》
《來自星星的你》
《雖然是精神病但沒關係》
《淚之女王》
《神偷大劫案》
《偉大的隱藏者》