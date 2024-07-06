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直擊／金秀賢被樂隊出賣唱米津玄師《Lemon》　傻眼嗆：記住你了

▲金秀賢日前在日本見面會上表演米津玄師的《Lemon》掀起廣大迴響，畫面瘋傳網路，台灣粉絲希望他能在林口場上小秀一段。（圖／記者林調遜攝）
▲金秀賢日前在日本見面會上表演米津玄師的《Lemon》掀起廣大迴響，畫面瘋傳網路，台灣粉絲希望他能在林口場上小秀一段。（圖／記者林調遜攝）

記者陳雅蘭／桃園報導

韓劇《淚之女王》男主角金秀賢今（6）日在林口體育館舉辦粉絲見面會，因為他日前在日本見面會上表演米津玄師的《Lemon》掀起全網討論，今晚就有粉絲提出「唱一段」的要求，原以為沒有樂隊可以逃過，結果樂隊不照流程「突然現身」，金秀賢作勢生氣瞪粉絲，用手指頭指著自己、再指向粉絲「我記住你了」，超級搞笑。

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▲金秀賢粉絲見面會。（圖／記者林調遜攝）
▲金秀賢表演《Lemon》時，發音相當標準。（圖／記者林調遜攝）
在抽粉絲便條紙問答的環節，一名粉絲要求金秀賢表演米津玄師的夯曲《Lemon》，由於後方沒有樂隊，他無奈表示沒人伴奏沒辦法表演，結果樂隊默默現身，讓金秀賢相當傻眼：「你們突然出現是要我怎麼辦！」主持人也笑翻：「這真的不在腳本上！」

金秀賢自嘲沒有絕對音準，很怕走音唱不好，樂隊就不斷幫他調整音調，他最後也直接表演2分鐘的《Lemon》，演唱十分標準，全場聽得如痴如醉，金秀賢原本很無奈，但看到粉絲滿足的笑容，只好放過點歌的粉絲，他也疑似唱上癮，離場走向後台時還在哼唱副歌，獲得全場熱烈鼓掌。

金秀賢到後台補妝休息時，主持人在台上準備接下來的粉絲互動環節，當抽取幸運粉絲上台的過程，金秀賢竟默默出現在樂隊的位置，站在高處看主持人抽獎，害得主持人直言不自在，金秀賢就說：「沒關係，你不用在意我！你們繼續啊！」最後他直接下來幫抽獎，跟數位粉絲玩遊戲。

▲金秀賢粉絲見面會。（圖／記者林調遜攝）
▲金秀賢（右）本來不想表演《Lemon》，最後被樂隊出賣。（圖／記者林調遜攝）
金秀賢2007年以電視劇《泡菜奶酪微笑》出道，直到2011年跟IU、秀智主演《夢想起飛Dream High》才嶄露頭角，2012年初主演古裝劇《擁抱太陽的月亮》創下42.2%超高收視率，金秀賢因此爆紅，更獲得《第48屆百想藝術大賞》電視部門「最佳男演員」。

但真正讓金秀賢紅遍全國的，是2013年跟全智賢主演的奇幻愛情劇《來自星星的你》，他飾演的外星人「都教授」大受歡迎，就此奠定戲劇男一地位，只是金秀賢之後的作品成績平平；他也突破演技，2020年在《雖然是精神病但沒關係》飾演精神病院護工、2021年於《某一天》中更有吸毒、獄中全裸橋段，打破尺度的演技震驚觀眾。

沒想到拍完《某一天》後，金秀賢就失業3年，直到今年才跟金智媛主演《淚之女王》復出小螢幕，該劇甫開播至播畢，每週都締造高度話題，金秀賢名氣再水漲船高。

金秀賢小檔案：
生　日：1988年2月16日（36歲）
出道日：2007年
職　業：演員、歌手
語　言：韓語、英語、日語、漢語
學　歷：韓國中央大學戲劇電影系
代表作：
《夢想起飛Dream High》
《擁抱太陽的月亮》
《來自星星的你》
《雖然是精神病但沒關係》
《淚之女王》
《神偷大劫案》
《偉大的隱藏者》

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