直擊／金秀賢被樂隊出賣唱米津玄師《Lemon》　傻眼嗆：記住你了

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金秀賢自嘲沒有絕對音準，很怕走音唱不好，樂隊就不斷幫他調整音調，他最後也直接表演2分鐘的《Lemon》，演唱十分標準，全場聽得如痴如醉，金秀賢原本很無奈，但看到粉絲滿足的笑容，只好放過點歌的粉絲，他也疑似唱上癮，離場走向後台時還在哼唱副歌，獲得全場熱烈鼓掌。
金秀賢到後台補妝休息時，主持人在台上準備接下來的粉絲互動環節，當抽取幸運粉絲上台的過程，金秀賢竟默默出現在樂隊的位置，站在高處看主持人抽獎，害得主持人直言不自在，金秀賢就說：「沒關係，你不用在意我！你們繼續啊！」最後他直接下來幫抽獎，跟數位粉絲玩遊戲。
金秀賢2007年以電視劇《泡菜奶酪微笑》出道，直到2011年跟IU、秀智主演《夢想起飛Dream High》才嶄露頭角，2012年初主演古裝劇《擁抱太陽的月亮》創下42.2%超高收視率，金秀賢因此爆紅，更獲得《第48屆百想藝術大賞》電視部門「最佳男演員」。
但真正讓金秀賢紅遍全國的，是2013年跟全智賢主演的奇幻愛情劇《來自星星的你》，他飾演的外星人「都教授」大受歡迎，就此奠定戲劇男一地位，只是金秀賢之後的作品成績平平；他也突破演技，2020年在《雖然是精神病但沒關係》飾演精神病院護工、2021年於《某一天》中更有吸毒、獄中全裸橋段，打破尺度的演技震驚觀眾。
沒想到拍完《某一天》後，金秀賢就失業3年，直到今年才跟金智媛主演《淚之女王》復出小螢幕，該劇甫開播至播畢，每週都締造高度話題，金秀賢名氣再水漲船高。
金秀賢小檔案：
生 日：1988年2月16日（36歲）
出道日：2007年
職 業：演員、歌手
語 言：韓語、英語、日語、漢語
學 歷：韓國中央大學戲劇電影系
代表作：
《夢想起飛Dream High》
《擁抱太陽的月亮》
《來自星星的你》
《雖然是精神病但沒關係》
《淚之女王》
《神偷大劫案》
《偉大的隱藏者》