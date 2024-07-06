直擊／金秀賢堅持跟每位粉絲打招呼！衝下台繞場 說Hi說到大迷路
韓星金秀賢久違來台，今（6）日在林口體育館舉辦粉絲見面會，而他這次「EYES ON YOU」的系列巡迴見面會上，其實有坐花車環繞全場打招呼的環節，由於林口體育館場的限制，他今晚以徒步的方式繞全場，親自近距離問候每一位粉絲，結果走到一半金秀賢大迷路，場面溫馨又搞笑。
記者陳雅蘭／桃園報導
見面會上，金秀賢總計帶來《Love You With All My Heart》、《Wherever You Will Go》、《Someone You Loved》、《All of me》、《約德爾調》等曲表演，粉絲也在尾聲祭出應援影片跟驚喜手幅，金秀賢被感動到哽咽，擤鼻涕聲音之大，他表示：「對不起，我不是愛哭的人！」
輪到表演最後一首歌《way home》時，他突然走下台，原以為只是要站在前排表演，沒想到金秀賢打算走全場，讓工作人員跟粉絲措手不及，保鑣也立即跑上前保護，他在邊走邊揮手的同時，粉絲也不斷塞螢光棒給他，金秀賢也一一收下，當他走到最後一排時，金秀賢一度迷路要走出去，最後被工作人員請回來，他才折返走回主舞台。
金秀賢繞完全場後，先請大家坐下，他接著表示：「應該沒有人受傷或怎樣吧？希望沒有喔，謝謝大家，謝謝大家這麼守秩序，後面的朋友，剛剛有打到招呼吧？我無法一位一位滿足的部分，我為這部分道歉，為今天在座的每一位致上感謝。」他說到一半哽咽，接著表示：「過了今天之後，未來我們還有機會見面吧？我會帶來更好的作品的，我是金秀賢，謝謝大家。」見面會圓滿結束。