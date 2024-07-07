房市／連兩季房貸期數破300月！信義房屋：房貸多近6年
根據聯徵中心最新統計，去年第四季房貸族平均貸款期數再度突破300個月，平均房貸期數達304期，從新青安上路以來平均房貸期數首度連續兩季房貸期數突破300期，國人最新平均房貸年期已經超過25年，在高房價的現實下，房貸族透過拉長房貸年限降低房貸壓力。
家庭消費中心／綜合報導
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，房貸年限一直拉長，再加上寬限期讓前期付款更為輕鬆，都讓買方的負擔能力增加，成為支撐房市的重要資金動能，雖然從2006年政府就陸續拉高自備款比例，不過主流的房貸產品從早年的20年期，現在30年期，到新青安最高可以到40年期，面對不斷攀高的房價水準，購屋人採取長年期房貸方式減壓，也讓自己手上可以多一些靈活使用的資金。
統計顯示，10年來房貸期數就增加了70期，房貸族平均貸款多了將近6年，去年第三季房貸期數首度突破300期，達305期，去年第四季雖未再創新高，但仍達到304期，若以區域來看，去年第四季主要都會區房貸期數最長的是新竹市平均331期，新竹縣327期，主要區域客不少都是園區工作人口，可能購買大樓屋齡較新加上所得高與年輕，銀行放款時相對放心。
期數最少的是台北市的平均290期，台南市平均297期，高雄市307期，新北市310期，台中市316期，桃園市則是六都中房貸期數最長，平均317期。
曾敬德指出，新青安申辦的人數眾多，且有相當比例使用30年以上的房貸，要觀察後續的房貸期數統計，是否還會出現拉高現象，建議民眾房貸期數是個選項，即使申請40年期房貸也能提前償還，假如理財較為保守的可以有錢就還本金，民眾可提前做好資金規劃。