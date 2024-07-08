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新青安改「1生1次」能擋出租亂象？專家搖頭：政府在幫預售屋抬轎

▲新青安上路不到一年亂象橫生，政府祭出補救措施，將新青安改為一生一次、且需簽切結40年都必須自住。（圖／家庭消費中心攝）
▲新青安上路不到一年亂象橫生，政府祭出補救措施，將新青安改為一生一次、且需簽切結40年都必須自住。（圖／家庭消費中心攝）

家庭消費中心/綜合報導

房價高漲，不少首購年輕人下手前總是猶豫再三，現今購房途徑不外乎是透過房仲，或者是代銷建商直購，然而近期市場上的預售屋成交案件卻遠高於成屋，加上新青安貸款掀起買房熱潮，卻進而衍生人頭戶等問題，政府祭出加嚴措施補救。房地產專家何世昌卻直言，新青安改為一生一次、且需簽切結40年都必須自住，有殺傷力嗎？他認為民眾精得很，反正賣房子時再賠利率補貼款就好了，他也嘆政府怎麼一直把大家趕出成屋市場，幫「預售屋」市場抬轎啊？

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財政部指出，新青安貸款是為協助已成年，本人、配偶及未成年子女無自有住宅的年輕人購置自用宅，為確保政府資源使用公平性，研擬修訂青安貸款原則，新增新青安貸款借款人限貸一次之規定，於6月27日起實施。

財政部表示，新青安貸款實施迄5月底，累計核貸5萬7980戶，核貸金額4281億餘元，就新青安貸款成效進一步分析，以借戶年齡觀之，未滿40歲貸款戶數占總戶數比率約72.99%，顯示青安貸款雖未限制申貸年齡上限，貸款戶仍以青壯年族群為主，有效協助青壯年族群購屋安居。

至於預售屋市場活絡因素，經營粉專「Lin's竹北房產筆記」的林姓房仲以自身經驗分析代銷案場，有不錯銷售動能的3項關鍵因素。他表示，首先是「情境的塑造及場域控制」，代銷案場有精緻的樣品屋、模型及各種3D示意圖，配上輕鬆的環境、現場的茶水點心，再加上代銷人員的熱情熱銷，很容易讓消費者心動；不像仲介帶客人進出社區，還需要避免突發狀況發生。

▲代銷案場有精緻的樣品屋、模型及各種3D示意圖等，很容易讓消費者心動。（圖／家庭消費中心攝）
▲代銷案場有精緻的樣品屋、模型及各種3D示意圖等，很容易讓消費者心動。（圖／家庭消費中心攝）
他進一步舉例，例如今天社區遇到機動警衛代班，機動警衛不曉得鑰匙放在哪，或他心情不好、刻意刁難委託書；又或是遇到奇葩鄰居，做出了奇怪的行為，造成買方對案件有疑慮而打退堂鼓。

再來是「買方不想被賺的消費心理」，他以第一線從業者的觀察經驗分享，今天同一個社區，建商餘屋vs.屋主換約轉手，即便屋主轉手價明顯便宜於建商餘屋價，但還是有不少人選擇向上調整好幾次售價的建商購買。他解釋，背後的關鍵原因是「買方除了不想給屋主賺，也不想給仲介賺」，一樣都要被賺，但讓建商賺，好像心裡比較舒坦的消費心理使然。

第三點則是「付款」，自備款往往成為大部份買方會遇到的問題。他解釋，因為轉手交易，消費者必須在1~2個月拿出所有的自備款，金流較吃緊；但向建商代銷直購就不同了，付款常以「年」為單位，資金調度上較為輕鬆。
 

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