租屋電費新制7/15上路！房東超收電費可重罰30萬 一招揪出惡房東
台電公布調漲電價後，租屋族憂心恐將引發房東藉機調漲租金，或收取超額電費的電價上漲蝴蝶效應，也有租屋族房東固定每度電收5元，台電調漲根本沒差。新北市地政局提醒，在契約租期尚未結束前，房東不得藉任何理由調漲已經約定好的房租或電費，房客如遇房東亂漲價，不但可以拒絕支付，房東最高可依消保法開罰30萬元。
家庭消費中心/綜合報導
內政部4日表示，預計7月15日上路的「住宅租賃定型化契約應記載及不得記載事項」重點包括：第一，以用電度數計費，每度電費不得超過電費單「當期每度平均電價」；第二，非以用電度數計費，所收取的電費不得超過電費單「當期電費總額」；第三，公共設施電費未申辦分攤併入租屋處電費內者，房東不得額外收取；第四，房東有提供電費資訊義務，房客也可自行向台電申辦查詢電費資訊。房東若不改正者，最高可罰30萬元，並得加重、按次處罰。
對於相關租屋電費的新制，是否會讓房東漲房租，轉嫁租金？內政部政務次長董建宏認為，這次的修正主要是讓整個電費收取的部分能夠公平合理透明，只要是符合「實支實收」付費的原則，沒有轉嫁的問題會產生。董建宏則說，如果真的有租金不當提高，歡迎大家去消保會檢舉，內政部也會持續關注。
內政部地政司司長王成機說明，內政部從去年4月、11月、今年4月，邀請房東、房客及崔媽媽基金會、地方政府等團體，共開3次會議，獲得3大共識：第一，維護國人的住屋權利，第二，促進電費收取的公平合理，第三，促進電費資訊透明化。
王成機進一步說明，若房東收到電費單，要透過LINE或在租屋處公布欄公告等方式，告知房客電費單資訊，而房客也可以在網路上或臨櫃查詢租屋處當期用電總度數、應繳總金額、每度平均電價、是否申辦公共設施電費分擔等資訊，台電查詢網站也已經建置完成。
由於現有的租賃契約已經全面適用《消費者保護法》，所以「房東如果有超收電費的情形怎麼辦？」王成機點出，可依據《消保法》相關規定，可以向縣市政府消保單位、地政單位申報，要求房東改正，若不改正，要處3萬到30萬元罰鍰，如果不改正還可以加重處分，罰5到50萬元罰鍰，還可以按次處罰。