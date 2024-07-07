詹皇終於和Curry當隊友！奧運訓練營相見　LBJ莞爾笑說：是時候了

美國男籃拼奧運5連霸！「詹皇」LeBron喊話：要我做什麼我都願意

▲美國男籃今（7）日在賭城拉斯維展開訓練營首日，現年39歲的「詹皇」LeBron James稍早也接受訪問，他除了表示要力拼幫助美國隊奪下金牌，自己在場上則是什麼角色也都願意勝任。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國男籃今（7）日在賭城拉斯維展開訓練營首日，現年39歲的「詹皇」LeBron James稍早也接受訪問，他除了表示要力拼幫助美國隊奪下金牌，自己在場上則是什麼角色也都願意勝任。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

美國男籃今（7）日在賭城拉斯維展開訓練營首日，除了塞爾提克一哥Jayson Tatum有事缺席外，其餘11名入選的球員今日皆有出席，美國男籃也將在巴黎奧運上力拼締造隊史五連霸霸業。而現年39歲的「詹皇」LeBron James仍舊身體力行，以領袖身分做出表率，他也在稍早接受訪問，從兒子Bronny James夏季聯賽的首場表現到美國男籃的話題無所不談而當LeBron談到這次自己在美國男籃當中的定位時，他則是表示只要教練團要他做什麼，自己什麼事都願意做。

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LeBron稍早受訪　稱自己擔任什麼角色皆可

LeBron James稍早在球隊訓練結束後接受訪問，當被問到是否可以更多以自己想要的方式打球，他則說：「我不想說我不是一個得分手，我只是不把自己劃分為一個得分手。在場上我什麼都能做，如果比賽需要我大量得分，我可以做到；如果比賽需要我大量助攻，我也可以做到。我是歷史得分王，我在歷史助攻榜上也排行第四，無論球隊需要我做什麼，我都能提供相對應的表現。」

「我在場上總是做好準備，為比賽或球隊在當時的需要做好準備，但當你在可能11名未來的名人堂球員身邊打球時，這真的會容易許多，可以真的順應比賽局勢。我在場上什麼角色都能夠扮演，無論Steve Kerr教練和教練團需要我做什麼，我都可以為這支球隊做到。」LeBron James如此總結到。

訓練首日詹皇就展高度自律　Kerr還特地詢問助教

而LeBron James今日在訓練營上，就展現出自身訓練的刻苦和對自己的高度自律，這也意外驚艷到了美國男籃主帥Steve Kerr。Kerr甚至還特別問曾經帶過James的兩位助教Tyronn Lue和Erik Spoelstra：「這樣是常態嗎？」而從2人身上得到的答案則都是：「是的，每天都是如此。」


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