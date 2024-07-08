年收90萬「硬買千萬宅」！後悔淪房奴：壓力爆大　寧花2.5萬租房

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買房／不買房兩派吵翻 寧花2.5萬租房被噴是創作文
貼文一出讓兩派吵翻了，買房派認為這幾年從沒聽過買房輸的，勸原PO「撐過就是你的」。有過來人分享，年薪和原PO相近、接近90萬元，買了1100萬元的房子，勸說：「不用後悔，反正扣除每月負擔的，剩下就是自己的錢，有自己的家才是最實在的！」
另派則認為房價快崩盤了，要原PO別再撐了，「不要到時欲哭無淚」，更多人不解當初為何要硬買房，「沒那麼屁股卻硬買下去的人，怎麼能確定5年後你就能夠以小換大？現在的年輕人都買不起房了，怎麼會覺得5年後的年輕人還想買房？」
不過也有內行揪出貼文中「這一關鍵」，質疑原PO是反串，點出「1千萬的房，即使沒用新青安、公教三十年，你每個月貸款比25K多幾千而已」。
房價要崩了？5年後爆法拍潮？專家：1狀況不用怕
事實上，台灣房市近期在新青安貸款加持下十分熱絡，不少人都認為5年寬限期一過，那些硬撐的買房仔會因無力負擔房貸而拋售，預料5年後可以進場割韭菜撿便宜房。
對此，永慶房產集團業務總經理葉凌棋直言，5年後是否有拋售、法拍潮「應該很難講」！他認為，如果說房市一直都維持熱度，持續保持平穩或上漲趨勢，應該不容易，因為沒有拋售必要，當房市還是正成長的時候，還是可以撐住，但當平盤或往下的話，可能會有拋售風險。
葉凌棋也說，新青安優惠只持續到2026年7月31日，因此現在買預售屋是用不到新青安的，預售屋要到建商取得使用執照後，才能辦房屋貸款，大家都誤解了。