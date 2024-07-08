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年收90萬「硬買千萬宅」！後悔淪房奴：壓力爆大　寧花2.5萬租房

▲怕愈晚買愈貴！年收90萬男網友分享自己硬跟風，貸款買了千萬小宅，結果後悔了，寧願每月花2.5萬租屋，壓力都沒這麼大。（示意圖／記者徐銘穗攝）
▲怕愈晚買愈貴！年收90萬男網友分享自己硬跟風，貸款買了千萬小宅，結果後悔了，寧願每月花2.5萬租屋，壓力都沒這麼大。（示意圖／記者徐銘穗攝）

記者徐銘穗/綜合報導

房價高漲，害怕愈晚買愈貴的「FOMO買房族」爆增！一名年收90萬的男網友分享，自己元以為有能力買房，趁此波買房熱潮，入手一間1000多萬元的小宅，未料買房後就後悔了，大嘆：「寧可租一個月2萬5的房子，壓力都沒這麼大！」貼文引發兩派論戰，有人認為「撐過就是你的」，也有人勸「別撐了，快崩盤了，不要到時欲哭無淚」。

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原PO在Dcard上分享「後悔買房」，表示自己年薪只有90萬卻硬跟風，買了間1000多萬的小宅，計畫6年後以小換大，沒想到「頭期、裝潢已經把我存款掏空，每個月還要還好幾萬，平常根本存不到錢」，大嘆寧可租一個月2萬5的房子，壓力都沒這麼大，還勸大家：「沒事真的不要做超出自己能力範圍的事情。」

▲租屋族看到琳瑯滿目的租屋廣告時，必須提高警覺，避免落入詐騙集團布下的陷阱。（圖／家庭消費中心攝）
▲年收90萬買千萬房讓原PO壓力超大，喊寧可花2.5萬租房。（圖／家庭消費中心攝）
買房／不買房兩派吵翻　寧花2.5萬租房被噴是創作文

貼文一出讓兩派吵翻了，買房派認為這幾年從沒聽過買房輸的，勸原PO「撐過就是你的」。有過來人分享，年薪和原PO相近、接近90萬元，買了1100萬元的房子，勸說：「不用後悔，反正扣除每月負擔的，剩下就是自己的錢，有自己的家才是最實在的！」

另派則認為房價快崩盤了，要原PO別再撐了，「不要到時欲哭無淚」，更多人不解當初為何要硬買房，「沒那麼屁股卻硬買下去的人，怎麼能確定5年後你就能夠以小換大？現在的年輕人都買不起房了，怎麼會覺得5年後的年輕人還想買房？」

不過也有內行揪出貼文中「這一關鍵」，質疑原PO是反串，點出「1千萬的房，即使沒用新青安、公教三十年，你每個月貸款比25K多幾千而已」。

▲新青安優惠貸款撥貸件數、金額創新高。（圖／永慶房產集團提供）
▲新青安優惠貸款撥貸件數、金額創新高。（圖／永慶房產集團提供）
房價要崩了？5年後爆法拍潮？專家：1狀況不用怕

事實上，台灣房市近期在新青安貸款加持下十分熱絡，不少人都認為5年寬限期一過，那些硬撐的買房仔會因無力負擔房貸而拋售，預料5年後可以進場割韭菜撿便宜房。

對此，永慶房產集團業務總經理葉凌棋直言，5年後是否有拋售、法拍潮「應該很難講」！他認為，如果說房市一直都維持熱度，持續保持平穩或上漲趨勢，應該不容易，因為沒有拋售必要，當房市還是正成長的時候，還是可以撐住，但當平盤或往下的話，可能會有拋售風險。

葉凌棋也說，新青安優惠只持續到2026年7月31日，因此現在買預售屋是用不到新青安的，預售屋要到建商取得使用執照後，才能辦房屋貸款，大家都誤解了。

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