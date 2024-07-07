北影26／陳慕義真的上台了！再開嗆主辦單位：演員沒得半個獎

李多慧辣照露底褲遭嫌「腿粗」！照片曝光大批粉絲護航喊「極品」

▲李多慧日前在IG上發出居家辣照，不僅露出蜜大腿，底褲也全被看光，但卻被網友嫌棄腿太粗，頓時遭粉絲圍堵護航表示李多慧是「極品」。（圖／IG le_dahye）
▲李多慧日前在IG上發出居家辣照，不僅露出蜜大腿，底褲也全被看光，但卻被網友嫌棄腿太粗，頓時遭粉絲圍堵護航表示李多慧是「極品」。（圖／IG le_dahye）

記者施以慧／綜合報導

來自韓國的超人氣啦啦隊女神李多慧，在從樂天女孩跳槽成為小龍女後，一舉一動都是話題，每次現身總是讓大批粉絲暴動，並精湛舞技和不做作的個性，深受宅男喜愛，而她在網路上的討論度更是破表，日前有粉絲在PTT上發文，貼出李多慧坐在沙發上的辣照詢問網友，「李多慧這大腿會不會太粗？還露出黑色底褲，這樣各位還可以？我不相信，太粗壯了吧！」沒想到吸引一票粉絲護航，直言：「少年不知多慧好」、「極品好嗎！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
李多慧日前在IG上業配筋膜槍，還貼出在自家沙發上的辣照，只見她身穿白色長袖上衣，搭配藍色真理褲，而她將雙腿拱起的姿勢還能看見黑色底褲，美照吸引了18萬名粉絲按讚，不過就有網友指出，李多慧的大腿略顯粗壯，沒想到有大批粉絲組成軍隊來護航。

▲李多慧曝光業配筋膜槍的照片，不僅緊身白色上衣凸顯傲人上圍，超短的真理褲更將她的蜜大腿展露無遺。（圖
▲李多慧曝光業配筋膜槍的照片，不僅緊身白色上衣凸顯傲人上圍，超短的真理褲更將她的蜜大腿展露無遺。（圖／IG le_dahye）
當時李多慧發文時，就有不少粉絲將焦點放在她的蜜大腿上，直呼：「槍在哪裡，我找好久」、「這個腿！」如今這張辣照被發到論壇上討論，粉絲們普遍表示，「蜜大腿超讚的你不懂啦」、「剛退伍哦」、「你沒碰過這種的好，才這樣問哦」、「只有她不行，沒有你可不可以」、「想被夾起來」、「肉肉的才好」、「可以啦！哪次不可以」也證明女神人氣火爆，儘管被網友質疑，仍有粉絲願意買單。

李多慧上節目怒甩謝京穎巴掌！中文飆罵：賤女人　現場粉絲坐不住

李多慧首次編舞大翻車！「蕾絲矇眼」搖晃上半身　反應兩極

蔡依林賣力熱舞畫片全被拍！1動作狂噴出汗　粉絲感動：太敬業

劉德華上海開唱險跌落4米高台！驚悚瞬間全被拍　本人出面回應

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
跨世代