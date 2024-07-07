李多慧辣照露底褲遭嫌「腿粗」！照片曝光大批粉絲護航喊「極品」
來自韓國的超人氣啦啦隊女神李多慧，在從樂天女孩跳槽成為小龍女後，一舉一動都是話題，每次現身總是讓大批粉絲暴動，並精湛舞技和不做作的個性，深受宅男喜愛，而她在網路上的討論度更是破表，日前有粉絲在PTT上發文，貼出李多慧坐在沙發上的辣照詢問網友，「李多慧這大腿會不會太粗？還露出黑色底褲，這樣各位還可以？我不相信，太粗壯了吧！」沒想到吸引一票粉絲護航，直言：「少年不知多慧好」、「極品好嗎！」
記者施以慧／綜合報導
李多慧日前在IG上業配筋膜槍，還貼出在自家沙發上的辣照，只見她身穿白色長袖上衣，搭配藍色真理褲，而她將雙腿拱起的姿勢還能看見黑色底褲，美照吸引了18萬名粉絲按讚，不過就有網友指出，李多慧的大腿略顯粗壯，沒想到有大批粉絲組成軍隊來護航。
當時李多慧發文時，就有不少粉絲將焦點放在她的蜜大腿上，直呼：「槍在哪裡，我找好久」、「這個腿！」如今這張辣照被發到論壇上討論，粉絲們普遍表示，「蜜大腿超讚的你不懂啦」、「剛退伍哦」、「你沒碰過這種的好，才這樣問哦」、「只有她不行，沒有你可不可以」、「想被夾起來」、「肉肉的才好」、「可以啦！哪次不可以」也證明女神人氣火爆，儘管被網友質疑，仍有粉絲願意買單。