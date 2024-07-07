《墨雨雲間》女星耍大牌出名曾遭換角！于正列4罪狀證實

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只是李夢過去是耍大牌出了名的，過去曾被戲劇《白鹿原》換角，當時製作人直接將兩人起爭執的畫面被PO上網，後來在其他劇組，李夢在拍攝時要求道具組找「一模一樣」的蘋果給她，害道具組連夜奔波。
于正透露，婉寧長公主原本是找何瑞賢演出，但因為檔期喬不攏，剛好李夢約他吃飯聊合作，讓他覺得一切都是天意，沒想到開始談合約時，李夢的前兩任經紀人都打電話給他，控訴李夢的各種難搞，要于正放棄。
于正又找了李夢出來談，李夢沒有辯解，只說「人總要釋放一點善意的」，而這句話打動了于正，沒想到戲開拍後，第一次演古裝劇的李夢，時刻在抱怨頭飾很重，總是為了找東西遲到，或是不背台詞在現場發懵，導演要像老師一樣，每天發微信給她，讓她記得背台詞，甚至跟演員之間也沒邊界感，拿了別人的水壺就喝。
于正損了她一番後，也不忘誇獎她，「每次被她氣到了後，又會被她的演技折服，而且她滿勇於認錯的，反正哪兒做錯了，她都心悅誠服，絕不反駁。」剛進組時，每個人都對李夢頗有微詞，但殺青後，每個人都在幫她說話，于正認為，比李夢難搞的演員多得是，但因為那些演員大多都已經紅了，大家也就忍了，「李夢要是大火了，估計那點小毛病，也不算什麼了。」