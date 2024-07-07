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《墨雨雲間》女星耍大牌出名曾遭換角！于正列4罪狀證實

▲李夢在《墨雨雲間》中演活長公主婉寧，過去曾因耍大牌被換角，製作人于正也列出4點證實她的確有點難搞。（圖／翻攝自微博）
▲李夢在《墨雨雲間》中演活長公主婉寧，過去曾因耍大牌被換角，製作人于正也列出4點證實她的確有點難搞。（圖／翻攝自微博）

記者李欣容／台北報導

王星越、吳謹言合作的復仇古裝劇《墨雨雲間》已經播畢，但話題仍持續延燒，其中演活婉寧長公主的李夢，過去曾因在片場耍大牌遭到換角，鬧得業界滿城風雨，製作人于正也寫下長文，細說和李夢合作的過程，包括時刻在抱怨髮飾重、常遲到、偶爾不背台詞現場發懵等。

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李夢在劇中飾演反派婉寧長公主，為了得到吳謹言的狀元老公，不惜痛下殺手，但其實她曾被交換到代國，受盡屈辱，小產多次以致再也不能生育，她演活了這個人物的血淚，被網友評為是全劇最會演戲的演員。

▲李夢的演技受到觀眾肯定。（圖／翻攝自微博）
▲李夢的演技受到觀眾肯定。（圖／翻攝自微博）
只是李夢過去是耍大牌出了名的，過去曾被戲劇《白鹿原》換角，當時製作人直接將兩人起爭執的畫面被PO上網，後來在其他劇組，李夢在拍攝時要求道具組找「一模一樣」的蘋果給她，害道具組連夜奔波。

于正透露，婉寧長公主原本是找何瑞賢演出，但因為檔期喬不攏，剛好李夢約他吃飯聊合作，讓他覺得一切都是天意，沒想到開始談合約時，李夢的前兩任經紀人都打電話給他，控訴李夢的各種難搞，要于正放棄。

于正又找了李夢出來談，李夢沒有辯解，只說「人總要釋放一點善意的」，而這句話打動了于正，沒想到戲開拍後，第一次演古裝劇的李夢，時刻在抱怨頭飾很重，總是為了找東西遲到，或是不背台詞在現場發懵，導演要像老師一樣，每天發微信給她，讓她記得背台詞，甚至跟演員之間也沒邊界感，拿了別人的水壺就喝。

于正損了她一番後，也不忘誇獎她，「每次被她氣到了後，又會被她的演技折服，而且她滿勇於認錯的，反正哪兒做錯了，她都心悅誠服，絕不反駁。」剛進組時，每個人都對李夢頗有微詞，但殺青後，每個人都在幫她說話，于正認為，比李夢難搞的演員多得是，但因為那些演員大多都已經紅了，大家也就忍了，「李夢要是大火了，估計那點小毛病，也不算什麼了。」

▲李夢第一次演古裝劇就演反派，讓許多觀眾看到她的實力派演技。（圖／翻攝自微博）
▲于正認為，要是李夢紅了，那些「難搞」的事蹟，恐怕也不是什麼大事了。（圖／翻攝自微博）

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