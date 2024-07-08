高雄美術館命案！距周子瑜豪宅走路14分鐘　內行人曝：最近漲很兇

有錢人都住這！台南蓮潭里奪六都「平均最富里」　六都霸主一次看

▲位在台南市善化區的蓮潭里，以綜合所得稅中位數約166.5萬元，成為六都「平均最富里」。（圖／住商不動產提供）
▲位在台南市善化區的蓮潭里，以綜合所得稅中位數約166.5萬元，成為六都「平均最富里」。（圖／住商不動產提供）

家庭消費中心／綜合報導

財政部近期公布2022年綜合稅資料，住商機構據此統計，彙整出六都「平均最富里」，其中台南蓮潭里成為大黑馬，以綜合所得稅中位數約達166.5萬元，奪下全台都會區平均最富里的冠軍寶座，大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶指出，該里鄰近南科，磁吸高資產科技人才進駐，致使區域平均收入高於全台不少。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲六都平均最富里前三名。（圖／住商不動產提供）
▲六都平均最富里前三名。（圖／住商不動產提供）
林口霧散了　奪新北市平均最富里
住商機構彙整財政部2022年綜合所得稅資料，根據該稅中位數數據，羅列六都各前3名里。其中，台北市由內湖寶湖里位居第一名，新北市則由南勢里排名最高，賴志昶分析，北市平均最富里位於內湖四期重劃區，區域鄰近三軍總醫院、內湖科技園區以及諸多電視台所在地的內湖區，重劃區內豪宅林立，吸引醫護人員、科技人才以及藝人入住，區域名流群聚，均富程度更勝大直。

至於林口南勢里近年來有高端賣場、捷運進駐，機能日漸成熟，加上鄰近林口長庚、知名私校學區，又有不少超高樓層豪邸新案，區域內更具CP值的豪宅物件，吸引雙北高資產族群青睞。

▲林口的南勢里、湖南里是新北市的2大里。（圖／NOWnews資料照片）
▲林口的南勢里、湖南里是新北市的2大里。（圖／NOWnews資料照片）
高美院豪宅林立　已成高雄新「天龍國」
另據財政部資料，桃園、台中及高雄市的平均最富里，分別為小檜溪重劃區的清溪里、七期重劃區的惠來里及高雄美術館特區的龍水里奪得，賴志昶指出，桃園小檜溪鄰近傳統富人區的中正藝文特區，在該區域發展逐漸飽和之下，在地高資產族群漸往環境更具綠意、且有河岸景觀的小檜溪聚集。

台中七期重劃區則已發展多年，區域商業機能成熟，區段自然吸引金字塔頂端族群入住；至於鼓山高雄美術館特區有高美館等大面積綠地，吸引品牌建商插旗，重劃區內大坪數豪邸供給量大，區域單價居高不下，已然成為高雄「天龍國」。

▲美術館特區所在的龍水里移入人口多，多換屋族、醫師族群。（圖／NOWnews資料照片）
▲美術館特區所在的龍水里移入人口多，多換屋族、醫師族群。（圖／NOWnews資料照）
LM特區僅4字頭　受高端科技人才愛戴
值得關注的是，據財政部統計，六都平均最富里是由台南南科L&M特定區的蓮潭里拿下，住商不動產新市南科加盟店店東黃睿禹分析，區域街廓環境單純，又鄰近園區，吸引科技人才買房。且區域購屋主力的科技人，也非一般受薪階級，早在2019~2020年間南科開始發展時，就有一批從新竹科學園區下來的科技產業主管移居，久而久之逐漸形成富人聚落。

該重劃區內大多為新成屋、預售案，居民大多自住，近期南科議題濃厚，更加深當地剛性需求，市場供給頗為稀缺，令當地房價頗具支撐力道，目前新案穩定維持4字頭價位。

▲蓮潭里所在的LM特區吸引人口移入。（圖／住商不動產提供）。（圖／NOWnews資料照片）
▲蓮潭里所在的LM特區吸引人口移入。（圖／住商不動產提供）

高房價怪「有錢人太多」？全台10大最富區房價曝　科技業也是關鍵

他想裝冷氣「安裝費2萬5」！跑三間都一樣　眾人傻眼：窮到裝不起

搶破頭！台北市2024額滿國小最後設籍日曝　專家驚見1現象超意外

年收90萬「硬買千萬宅」！後悔淪房奴：壓力爆大　寧花2.5萬租房

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生