「血型減肥法」營養師列4菜單！O型忌乳品、A型少吃肉、B型別吃麵

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營養師李婉萍在粉專指出，「血型瘦身飲食法」是由美國自然療法學者Dr. Peter J.D'Adamo所研究提出的，針對不同血型有專屬的瘦身飲食方法，血型與人體內部機能有著相關連結，因此透過研究提出每種血型有各自適合的飲食類型，大家可參考自己的血型來看看最適合吃進哪類食物。
🟡A型血飲食法
更能消化「植物性蛋白質」，因為胃酸分泌較少，所以對於牛肉、羊肉等高脂肪肉類較難消化，要避免食用過量肉類，並且以蔬果為主，搭配植物性蛋白質，來補充體內不足的蛋白質。
⭕建議：水果、蔬菜、豆製品、雞肉、魚
❌避免：高脂肪食物、紅肉、乳製品、番茄
🟡O型血飲食法
更能消化「動物性蛋白質」，例如魚或肉等等，O型血的人體內分解肉類蛋白質的酵素，比其他血型的人超過3倍以上，但是不容易消化乳製品、豆類、穀類，需透過攝取各種蔬菜來彌補穀物和奶製品中的營養成分。
⭕建議：海鮮、肉類、魚、蔬果、洋蔥、番薯、蘋果
❌避免：穀物、小麥、玉米、豆類、糯米、乳製品
🟡AB型血飲食法
適合的飲食介於A型與B型之間，最好將A型和B型飲食結合起來參考。其「消化系統比較敏感」，因此較會發胖，不適合食用乳製品食物，吃多容易囤積脂肪。
⭕建議：豆製品、蔬果、海鮮、魚、蛋、藻類
❌避免：乳製品、牛肉、蕎麥
🟡B型血飲食法
人體內具有較多分解肉類蛋白質的酵素，所以「有較好消化肉類蛋白質的能力」。適合肉類與乳製品，但不適合麵條、玉米等，會使B型血人的代謝變慢，導致堆積脂肪。
⭕建議：肉類、乳製品、水果
❌避免：玉米、小麥、麵食、堅果類