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「血型減肥法」營養師列4菜單！O型忌乳品、A型少吃肉、B型別吃麵

▲瘦身飲食也能參考血型，李婉萍營養師在臉書上分享4種不同血型的飲食控制。（示意圖／Shutterstock）
▲瘦身飲食也能參考血型，李婉萍營養師在臉書上分享4種不同血型的飲食控制。（示意圖／Shutterstock）

記者周淑萍/綜合報導

血型竟然也會影響減肥！營養師李婉萍在臉書粉絲專頁上提到，大家都知道要保持健康需要正確的飲食與運動，但「血型」竟然跟瘦身飲食有關，像血型為Ａ型的人就要少吃紅肉；O型血不容易消化乳製品；ＡB型消化系統比較敏感；B型則不適合麵條、玉米等。

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根據台灣血液基金會資料，每個國家的人口血型比例都不相同，日本人最多的是A型，B型則不到1/4，中國人A、B、O各型佔比約30%，而歐美人O型和A型約各佔35～40%，但B型卻只有10%。台灣的部分O型血則是大宗（43.2%），A型血（26.6%）和B型血（24%）比例差異不大，最少的是AB型血（6.1%）。而血型跟瘦身飲食也有關聯。

營養師李婉萍在粉專指出，「血型瘦身飲食法」是由美國自然療法學者Dr. Peter J.D'Adamo所研究提出的，針對不同血型有專屬的瘦身飲食方法，血型與人體內部機能有著相關連結，因此透過研究提出每種血型有各自適合的飲食類型，大家可參考自己的血型來看看最適合吃進哪類食物。

▲台灣用血量高可歸因於不恰當輸血習慣和就醫人口多兩大原因。（圖／記者葉志明攝，2024.02.16）
▲血型和瘦身飲食有關聯，在台灣O型最大宗，A型和B型居次，最少的是AB型。（圖／記者葉志明攝）
🟡A型血飲食法
更能消化「植物性蛋白質」，因為胃酸分泌較少，所以對於牛肉、羊肉等高脂肪肉類較難消化，要避免食用過量肉類，並且以蔬果為主，搭配植物性蛋白質，來補充體內不足的蛋白質。

⭕建議：水果、蔬菜、豆製品、雞肉、魚
❌避免：高脂肪食物、紅肉、乳製品、番茄

🟡O型血飲食法
更能消化「動物性蛋白質」，例如魚或肉等等，O型血的人體內分解肉類蛋白質的酵素，比其他血型的人超過3倍以上，但是不容易消化乳製品、豆類、穀類，需透過攝取各種蔬菜來彌補穀物和奶製品中的營養成分。

⭕建議：海鮮、肉類、魚、蔬果、洋蔥、番薯、蘋果
❌避免：穀物、小麥、玉米、豆類、糯米、乳製品

🟡AB型血飲食法
適合的飲食介於A型與B型之間，最好將A型和B型飲食結合起來參考。其「消化系統比較敏感」，因此較會發胖，不適合食用乳製品食物，吃多容易囤積脂肪。

⭕建議：豆製品、蔬果、海鮮、魚、蛋、藻類
❌避免：乳製品、牛肉、蕎麥

🟡B型血飲食法
人體內具有較多分解肉類蛋白質的酵素，所以「有較好消化肉類蛋白質的能力」。適合肉類與乳製品，但不適合麵條、玉米等，會使B型血人的代謝變慢，導致堆積脂肪。

⭕建議：肉類、乳製品、水果
❌避免：玉米、小麥、麵食、堅果類

▲牛奶等乳製品不宜在運動前或運動中飲用，因為乳製品所含的脂肪，得花上一段時間才能消化。（圖／取自pixabay）
▲O型血的人體內分解肉類蛋白質的酵素，比其他血型的人超過3倍以上，但是不容易消化乳製品、豆類、穀類。（圖／取自pixabay）

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