快訊／宋仲基宣布再當爸爸！老婆確定懷第二胎 一家四口甜蜜幸福
韓星宋仲基2019年6月和宋慧喬離婚後，於去年（2023）一月底跟英國籍凱蒂露易斯桑德斯（Katy Louise Saunders）結婚，2人同年6月升格父母，兒子目前1歲；今（8）日再傳出好消息，Katy確定懷上第二胎，宋仲基即將升格二寶爸。
記者陳雅蘭／綜合報導
根據《News 1》報導，Katy最近懷上第二胎，他們很開心跟家人、朋友分享好消息，不過預產期尚未透露。由於他們長子是在義大利懷上、於南韓待產，但出生地未明；第二胎將在哪國出生，備受關注。
其實Katy是宋仲基的第二任妻子，宋仲基曾在2016年拍攝《太陽的後裔》跟宋慧喬相識相戀，2人於2017年結婚，婚姻僅維持1年8個月告吹，在2019年調解離婚；宋慧喬曾說彼此「個性不合」是離婚主因；宋仲基也在今年客串《淚之女王》時，大玩離婚地獄哏「離婚沒人想祝福對方」，間接驗證2人離婚後極差的關係。
宋仲基離婚後，2022年12月透過朋友認識Katy，2人交往幾個月便在2023年1月奉子成婚，兒子已在同年6月14日出生。而宋仲基跟Katy結婚後，愛得相當高調，出門都不喬裝遮掩，每每有粉絲上前詢問合照也來者不拒，宋仲基唯一的要求，就是希望路人可以保護他妻小的隱私，愛家溢於言表。