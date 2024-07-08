阿里山下冰雹了！午後狂下20分鐘 最大顆0.9公分「美若珍珠」
夏天竟然下起冰雹！今（8）日由於「冷心低壓」通過台灣帶來極度不穩定的環境，導致午後對流發展相當旺盛，阿里山在下午除了出現突如其來的暴雨外，甚至降下10多分鐘的「冰雹」，據阿里山氣象站觀測，今日降下冰雹最大直徑達0.9公分，「真的是相當特別的現象」。
記者張志浩／綜合報導
中央氣象署阿里山氣象觀測站職員陳鏡良指出，阿里山上午天氣相當好，最高溫僅攝氏25.5度，適逢暑假，許多民眾上山避暑，不過午後「垂直熱對流」發展旺盛，不少人在下午1時55分左右就觀察有冰雹降下，而氣象站實際觀測則是在下午2時04分開始下冰雹，直到下午2時18分就結束。
陳鏡良表示，阿里山近期午後對流都相當旺盛，上週也曾有短暫下冰雹的時段，不過相當不明顯，今日的冰雹直徑大約落在0.4至0.5公分，最大顆則來到0.9公分，整體外型就像珍珠一樣，不少遊客也感到新奇，紛紛從地上撿起冰雹觀察。
氣象署則說明，冰雹的形成原因和雨水類似，上升氣流會挾帶已經凝結的小水滴到高空，當高空的溫度達到攝氏零度以下時，小水滴就有可能凝結成小冰晶，這些小冰晶在空中，藉由彼此間的吸附和碰撞，進而增加其質量，加上強烈的上升氣流使冰晶一直維持在冰冷的高空之中，直到上升氣流再也無法撐住冰晶的重量，而造成冰晶墜落，在墜落的過程中，如果冰晶融化為水而落下，就是雨水；未融化的就稱為冰雹。
而最近這兩天向靠近台灣的「冷心低壓」就帶來這樣的環境，冷心低壓接近時，高空的溫度會降低，並「加大地面到高空的溫差」，促使對流發展更旺盛，因此常使午後雷雨更為劇烈，甚至可能有冰雹。雖然冷心低壓只在高空出現，但偶爾也會向地面發展，並誘發出地面氣旋，例如熱帶性低氣壓或颱風的生成。