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宋仲基再婚當2寶爸！宋慧喬規劃不同　當工作狂、戀愛不在計劃中

▲宋仲基（左）跟宋慧喬離婚後，一個成家立業、一個寄情工作，人生規劃大不同。（圖／翻攝KBS《太陽的後裔》劇照）
▲宋仲基（左）跟宋慧喬離婚後，一個成家立業、一個寄情工作，人生規劃大不同。（圖／翻攝KBS《太陽的後裔》劇照）

記者陳雅蘭／綜合報導

韓星宋仲基的英國籍太太凱蒂露易斯桑德斯（Katy Louise Saunders）今（8）日宣布懷上第二胎，他即將升格二寶爸，公司「HighZium studio」證實消息，但表示：「因為生產日程是演員的私生活，這部分很難確認。」反觀宋仲基的前妻宋慧喬則寄情工作，她剛結束電影《黑修女們》拍攝，日前也跟秀智出席「第3屆青龍系列大獎」活動，雙姝的合照引發熱議。

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▲Katy確定懷上第二胎，宋仲基升格二寶爸。（圖／翻攝宋仲基粉絲俱樂部、News1）
▲Katy確定懷上第二胎，宋仲基升格二寶爸。（圖／翻攝宋仲基粉絲俱樂部、News1）
宋仲基人生第二篇章趕進度　即將升格二寶爸

宋仲基2019年6月和宋慧喬離婚後，於去年（2023）一月底跟Katy結婚，2人同年6月升格父母，兒子目前1歲；今天傳出Katy懷上第二胎的消息，宋仲基的公司證實喜訊：「宋仲基將成為2個孩子的爸爸，因為生產日程是演員的私生活，這部分很難確認。」

Katy跟宋仲基即將喜迎新生命，2人很開心跟家人、朋友分享好消息，不過預產期未明，公司也不便透露。由於他們長子是在義大利懷上、曾於南韓待產，但出生地未明；第二胎將在哪國出生，備受關注。

▲《黑暗榮耀》中，宋慧喬（右）飽受霸凌所苦。（圖／Netflix）
▲宋慧喬（右）事業有成，去年主演的《黑暗榮耀》大獲好評。（圖／Netflix）
宋慧喬寄情事業　結婚生子疑似不在人生計劃中

其實Katy是宋仲基的第二任妻子，宋仲基曾在2016年拍攝《太陽的後裔》跟宋慧喬相識相戀，2人於2017年結婚，婚姻僅維持1年8個月告吹，在2019年調解離婚。對於宋仲基梅開二度、升格二寶爸；反觀宋慧喬則是努力衝刺事業，談戀愛、結婚生子等規劃，似乎不在她的人生計劃中。

宋慧喬去年憑藉《黑暗榮耀》系列劇中飾演的「文同珢」大獲好評，因該角色有別與她以往詮釋的漂漂亮亮角色，腹黑的復仇女神形象令觀眾跌破眼鏡，她因此拿下《第59屆百想藝術大獎》的「最佳女主角」、《第2屆青龍系列大獎》的「大獎」等最高榮譽。

▲宋慧喬、秀智（左）將在電視劇《都會實現嗎》中合體，引發期待。（圖／宋慧喬IG）
▲宋慧喬、秀智（左）將在電視劇《都會實現嗎》中合體，引發期待。（圖／宋慧喬IG）
南韓2大女神合體有夠香　宋慧喬、秀智合作飆演技

宋慧喬日前出席「第3屆青龍系列大獎」手印活動，合體秀智的畫面掀起熱議。宋慧喬場上透露，剛結束電影《黑修女們》拍攝；秀智則大力稱讚宋慧喬是大剌剌、很有愛的前輩，「因為她的感情豐富，也經常給我們寶貴建議，所以我很依賴她」。

事實上，秀智主演電視劇《都會實現嗎》即將開播，該劇編劇則為超知名編劇金銀淑，而金銀淑則是宋慧喬的恩人與好友，同時也是「雙宋」媒人，所以宋慧喬會義氣相挺客串《都會實現嗎》飾演神祕角色，她會以何種形式現身劇中，引發期待。

▲▼宋仲基梅開二度，老婆Katy已懷上第二胎。（圖／HighZium studio部落格）
▲▼宋仲基梅開二度，老婆Katy（下圖左）已懷上第二胎。（圖／翻攝HighZium studio部落格、뉴스엔·NewsenTV YouTube）
▲宋仲基跟老婆Katy現身機場。（圖／뉴스엔·NewsenTV YouTube）
 

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