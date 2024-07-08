宋仲基再婚當2寶爸！宋慧喬規劃不同　當工作狂、戀愛不在計劃中

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宋仲基2019年6月和宋慧喬離婚後，於去年（2023）一月底跟Katy結婚，2人同年6月升格父母，兒子目前1歲；今天傳出Katy懷上第二胎的消息，宋仲基的公司證實喜訊：「宋仲基將成為2個孩子的爸爸，因為生產日程是演員的私生活，這部分很難確認。」
Katy跟宋仲基即將喜迎新生命，2人很開心跟家人、朋友分享好消息，不過預產期未明，公司也不便透露。由於他們長子是在義大利懷上、曾於南韓待產，但出生地未明；第二胎將在哪國出生，備受關注。
宋慧喬寄情事業 結婚生子疑似不在人生計劃中
其實Katy是宋仲基的第二任妻子，宋仲基曾在2016年拍攝《太陽的後裔》跟宋慧喬相識相戀，2人於2017年結婚，婚姻僅維持1年8個月告吹，在2019年調解離婚。對於宋仲基梅開二度、升格二寶爸；反觀宋慧喬則是努力衝刺事業，談戀愛、結婚生子等規劃，似乎不在她的人生計劃中。
宋慧喬去年憑藉《黑暗榮耀》系列劇中飾演的「文同珢」大獲好評，因該角色有別與她以往詮釋的漂漂亮亮角色，腹黑的復仇女神形象令觀眾跌破眼鏡，她因此拿下《第59屆百想藝術大獎》的「最佳女主角」、《第2屆青龍系列大獎》的「大獎」等最高榮譽。
南韓2大女神合體有夠香 宋慧喬、秀智合作飆演技
宋慧喬日前出席「第3屆青龍系列大獎」手印活動，合體秀智的畫面掀起熱議。宋慧喬場上透露，剛結束電影《黑修女們》拍攝；秀智則大力稱讚宋慧喬是大剌剌、很有愛的前輩，「因為她的感情豐富，也經常給我們寶貴建議，所以我很依賴她」。
事實上，秀智主演電視劇《都會實現嗎》即將開播，該劇編劇則為超知名編劇金銀淑，而金銀淑則是宋慧喬的恩人與好友，同時也是「雙宋」媒人，所以宋慧喬會義氣相挺客串《都會實現嗎》飾演神祕角色，她會以何種形式現身劇中，引發期待。