新聯盟會長莊瑞雄是誰？過去曾幫助阿提諾歸化 阿巴西獲本土身份
立法委員莊瑞雄，在今（8）日新職籃聯盟籌委會舉行的會議中，正式接任新聯盟會長一職。莊瑞雄自第八屆立法委員補選後，連續3屆當選立法委員，在職期間投入不少籃壇事務，例如：幫助阿提諾歸化、協助阿巴西獲取本土認證等。早在宣布接任消息前，就有不少風聲指出，期望莊瑞雄能當上會長，仿效中職會長「蔡其昌模式」，透過中央民意代表的層級來協調各球團，藉以達成共識並順利運行。
記者林之越/綜合報導
助阿提諾歸化有功 讓阿巴西成為本土
台灣男籃歸化洋將阿提諾，可以說是中華男籃的一員大將，其在2021年成功歸化台灣的背後，便是立法委員莊瑞雄相挺促成。同時，莊瑞雄也曾在2022年推動《國籍法》部分條文修正案，將外國高級專業人才申請歸化居留年限，從以往的3年每年須有183日以上合法居留事實，放寬為連續2年，使台灣能夠加強延攬更多優秀海外人才。
2023年在莊瑞雄的協助下，成功讓FIBA審核通過，使阿巴西身份不須佔用歸化球員名額，未來可以用本國籍球員身份代表台灣籃球國家隊參加國際賽事。此外，莊瑞雄也針對國家隊選手保險及出賽費、國際賽合理分級、遏止非法賭球、國籍法修法等問題有所涉獵。
在接下會長一職後，莊瑞雄表示除了會推進聯盟事務，改善球迷所詬病的問題外，待聯盟發展趨於穩定後，他也會積極與工會來溝通，加速簽署團體協約。另外，也將會強化聯盟與籃協的合作，就國家隊組訓與分級、球員權利義務保障、歸化球員與聯盟規章之競合、與各國籃球外交等。