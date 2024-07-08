莊瑞雄承諾持續和富邦勇士、桃園領航猿溝通　透露秘書長人選想法

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新聯盟會議後，富邦勇士、桃園璞園領航猿、高雄17直播鋼鐵人發表聯合聲明退出，剩下球隊共同推舉新的會長，確定是莊瑞雄委員，他過去推動阿提諾、替阿巴西申請FIBA認證本土資格、參賽協議、國際賽分級制度、台灣運彩等議題有功，因此也被提出來作為人選，後續也表決通過。會議現場也直接電話連線給莊瑞雄委員本人，徵詢他的意見，莊瑞雄後續也一口答應。
而對於今天正式接任新聯盟會長，莊瑞雄表示，感謝新聯盟各球團肯定，共同推舉他為首任會長。球場上沒有藍綠，只有贏得勝利，過去兩聯盟並立，為台灣籃壇帶來了開創性的變化，現在位處新的十字路口，他很榮幸能夠率領新聯盟、率領台灣籃球，邁向新的階段，這是一個很重大的任務，任重道遠，必定全力以赴。
莊瑞雄承諾持續溝通 透露秘書長人選需要的能力
莊瑞雄後續接受《Nownews》提問時針對外界關心的兩個問題做出回答。
Nownews：委員上任需要處理幾個問題，例如目前仍有幾支球隊沒有上車，委員這邊會怎麼處理，如何讓大家團結？
答：璞園跟富邦從SBL時期，就深耕台灣籃球，是台灣籃球很重要的瑰寶，所以一定會再跟這幾個球團代表溝通，有疑義的地方，都可以一起再討論。
Nownews：秘書長人選有想法嗎？
答：至於秘書長人選，目前還沒有討論到這邊，但基本上要有夠喜愛籃球、對賽務運作有一定經驗、具有良好溝通協調能力等條件，一起來為聯盟努力。