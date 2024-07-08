瓊斯盃出賽費男籃5000、女籃3000　體育署長鄭世忠：注意性別平等

我是廣告 請繼續往下閱讀
籃協在聲明中指出兩點：
1.針對籃協提供本屆瓊斯盃國家隊球員出賽費，體育署對此措施予以高度肯定，惟報載瓊斯盃女子組出賽費考量商業模式、選手權益、身價以及票房影響，訂出入選女籃藍、白兩隊的球員，每人每場3,000元，與男籃每人每場5,000元有差異，引發爭議。
2.教育部體育署鄭世忠署長表示，近期籃協與工會的溝通與洽商，為球員們帶來了更好的後勤支援服務，應給予肯定，惟有關國家隊的權益與照顧，應注意性別平等，包括後勤醫療、器材設備都應以一致性考量，不宜有差別待遇，呼籲籃協應重視女籃代表隊的需求、平等照顧，在可行的財務收支狀況下，適當回應社會大眾的期待。
張承中再度回應
在體育署方面的回應發出後不久，張承中再度親上火線回應，完整全文如下：
在國家隊「徵召」男女籃球員為國家出賽的思維下，雖然有國家榮譽的因素，但仍有上對下的色彩，國家隊組訓單位針對每個球員之間、男女球員之間的「徵召條件」，不宜有不平等的對待。
在國家隊與男女籃球員「合作」組訓出賽的思維下，尤其在商業性質濃厚的賽事，組訓單位與選手之間，是尋求合作雙贏的思考，男女籃球員的「合作權利義務」會有不同，譬如身價不同會牽涉到保險，出賽費會牽涉到比賽票房與成本，這不單單僅是男女平等的問題。實質平等，是容許事物本質不同的差別待遇。
針對國家隊的後勤人力、設備、器材、食宿與交通，不論是榮譽性質的競技賽事，或者是商業性質的邀請賽事，在資源永遠不會是無限的情況下，不論男籃女籃，籃協及體育署都會盡力提供最高規格的的支持。
目前制度下，出賽費由籃協自行負擔，本屆瓊斯盃，是台灣籃球環境第一次的突破，國家隊突破了徵召的思維，改採與選手合作的開放態度。本次出賽費金額並無前例可循，是參酌各界意見而定，籃協願意聆聽體育署及各界的聲音調整作法，不論外界有沒有批評，將來籃協都願意視情況，與選手商量調整出賽費。