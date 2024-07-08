小貓睡著拼命說夢話！主人嚇到帶去看獸醫　「這些細節」一秒解夢

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貓咪做夢並不稀奇！每天狂睡16小時凌晨吵你
貓咪每天的睡眠時間通常在12到16小時之間，但有些貓咪甚至可以睡到20小時。貓咪是晨昏型動物，在半夜、清晨以及黃昏時段最為活躍，這種睡眠模式源自於它們祖先，必須在深夜進行狩獵養成的本能，其他的時間裡，牠們隨時都會進行睡眠，這也是許多飼主在凌晨會被貓咪吵起來嗨的主因。
貓咪的睡眠分為淺睡和深睡兩個階段。淺睡階段佔貓咪睡眠時間的大部分，它們隨時可以被驚醒。深睡階段則較短，但這對貓咪的健康和恢復非常重要。在深睡時，貓咪做夢並不稀奇，這可以從它們的耳朵、鬍鬚和腳趾的輕微抽動看出，甚至還可能會說出夢話。
貓咪夢話想講什麼？從這些細節直接解夢
進入深睡模式的貓咪，尤其是幼貓，常常會因為夢境而從嘴部、肢體表達出狀態，看起來就像是人類小寶寶一樣可愛，許多飼主看到愛貓出現這樣的狀況，都會一秒被融化，更想知道這些小可愛做了什麼夢，事實上，可以從牠們的肢體與叫聲型態來解夢，大致上分為三種夢境。
夢到正在進行狩獵
貓咪在睡覺時發出類似「喀喀喀」的急促短音，表示牠可能夢到正在捕捉獵物，就像夢見眼前有小鳥在飛翔，牠們準備發起進攻，更可能會激動地抖動四肢，因為牠們已經在夢中起跑了。
夢見兒時回憶
貓咪睡到一半突然發出呼嚕聲，手部還出現踩踩踏踏的姿勢時，很可能是夢迴幼貓時期，想起了在貓媽媽肚子撒嬌的時光，更代表牠在這個環境下相當安心，也是幼貓比較常出現的夢境。
夢見日常情境
貓咪從鼻子發出輕輕的「嗯….」的聲音，這代表牠在夢中感到很放鬆；如果嘴巴嘟嘟嚷嚷的，就表示牠可能在夢中正拼命想要表達一些不滿哦。