星巴克「兩杯199元」喝星冰樂！新品第二杯半價　康青龍買一送一

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星巴克將於7月10日起推出「集團同慶」好友分享日，連續3天爽喝「買一送一」優惠！7月10日至7月12日11:00-20:00至全台星巴克門市，購買兩杯特大杯冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。提醒大家，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含 星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
7月外送平台也有超多星巴克最新優惠，foodomo本週至7月12日每週三至五專屬好友分享，特大杯冰那堤、冰焦糖瑪奇朵、焦糖可可碎片星冰樂都「買一送一」，相當於冰那堤一杯75元、冰焦糖瑪奇朵一杯才85元、焦糖可可碎片星冰樂更只要93元「百元有找」！即日起至7月23日，大杯指定風味冷萃咖啡任選「兩杯199元」，包括香檸蜜柚冷萃咖啡、西印度櫻桃香檸冷萃咖啡、夏日冰柚冷翠可任選。
7月9日前購買指定飲料組合，可享特大杯「1+1杯199元」兩杯優惠價，特大杯巧克力可可碎片星冰樂＋6款特大冰飲任選一杯組合優惠價199元，6款特大冰飲指定品項包括巧克力可可碎片星冰樂、香草風味星冰樂、雙果果汁星冰樂、冷萃咖啡、冰經典紅茶那堤、冰玫瑰蜜香那堤，可以自組兩杯星冰樂199元爽喝。
而星巴克在foopanda也有專屬優惠活動，7月9日前特大杯焦糖奶香星享那堤新品嚐鮮價139元（冷熱任選）；7月10日至7月23日，特大杯冰焦糖奶香星享那堤「第二件半價」優惠。而且整個7月「每週二」下訂foodpanda星巴克指定專區「星享推薦專區」，消費滿279元輸入優惠碼「週二星享日」，再享「現折70元」好康，數量有限，兌完為止，實際優惠以平台資訊為準。
📌康青龍：外送Uber Eats「買一送一」
康青龍即日起至7月16日，於外送平台Uber Eats上祭出仙凍黑奶茶、清檸綠茶、青龍茶王「買一送一」優惠，半價開喝3款消暑手搖飲料。提醒大家，以APP畫面標示參加分店、品項為準。
📌TEA TOP：外送「買一送一」
TEA TOP第一味即日起開喝暑假「巨峰葡萄」新款手搖飲料。即日起至7月16日，在Uber Eats上推出外送大吉嶺奶茶、仙楂108茶王、招牌高山青「買一送一」優惠，3款手搖飲料都半價。提醒大家，以APP畫面標示參加分店、品項為準。