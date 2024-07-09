超認真少年遇「公關危機」！拒高中演講被老師洗臉　校方回應了

星巴克「兩杯199元」喝星冰樂！新品第二杯半價　康青龍買一送一

▲7月星巴克最新優惠超多，不只將迎接「買一送一」連喝3天好友分享；foodomo外送星冰樂兩杯199元；foodpanda焦糖奶香星享那堤新品第二杯半價。手搖飲料康青龍也買一送一。（圖／記者蕭涵云攝）
▲7月星巴克最新優惠超多，不只將迎接「買一送一」連喝3天好友分享；foodomo外送星冰樂兩杯199元；foodpanda焦糖奶香星享那堤新品第二杯半價。手搖飲料康青龍也買一送一。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

7月星巴克最新優惠超多，不只將迎接「買一送一」連喝3天好友分享；foodomo外送大杯冷萃咖啡任選「兩杯199元」，特大杯「星冰樂1+1杯199元」；foodpanda則有新品特大杯焦糖奶香星享那堤「第二杯半價」。而手搖飲料康青龍也「買一送一」，消暑必喝好康一次整理。

我是廣告 請繼續往下閱讀
📌星巴克買一送一！星冰樂「兩杯199元」　新品第二杯半價
星巴克將於7月10日起推出「集團同慶」好友分享日，連續3天爽喝「買一送一」優惠！7月10日至7月12日11:00-20:00至全台星巴克門市，購買兩杯特大杯冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。提醒大家，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含 星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

7月外送平台也有超多星巴克最新優惠，foodomo本週至7月12日每週三至五專屬好友分享，特大杯冰那堤、冰焦糖瑪奇朵、焦糖可可碎片星冰樂都「買一送一」，相當於冰那堤一杯75元、冰焦糖瑪奇朵一杯才85元、焦糖可可碎片星冰樂更只要93元「百元有找」！即日起至7月23日，大杯指定風味冷萃咖啡任選「兩杯199元」，包括香檸蜜柚冷萃咖啡、西印度櫻桃香檸冷萃咖啡、夏日冰柚冷翠可任選。

7月9日前購買指定飲料組合，可享特大杯「1+1杯199元」兩杯優惠價，特大杯巧克力可可碎片星冰樂＋6款特大冰飲任選一杯組合優惠價199元，6款特大冰飲指定品項包括巧克力可可碎片星冰樂、香草風味星冰樂、雙果果汁星冰樂、冷萃咖啡、冰經典紅茶那堤、冰玫瑰蜜香那堤，可以自組兩杯星冰樂199元爽喝。

而星巴克在foopanda也有專屬優惠活動，7月9日前特大杯焦糖奶香星享那堤新品嚐鮮價139元（冷熱任選）；7月10日至7月23日，特大杯冰焦糖奶香星享那堤「第二件半價」優惠。而且整個7月「每週二」下訂foodpanda星巴克指定專區「星享推薦專區」，消費滿279元輸入優惠碼「週二星享日」，再享「現折70元」好康，數量有限，兌完為止，實際優惠以平台資訊為準。

▲TEA TOP外送「買一送一」優惠。（圖／記者蕭涵云攝）
▲TEA TOP外送Uber Eats「買一送一」優惠。（圖／記者蕭涵云攝）
📌康青龍：外送Uber Eats「買一送一」
康青龍即日起至7月16日，於外送平台Uber Eats上祭出仙凍黑奶茶、清檸綠茶、青龍茶王「買一送一」優惠，半價開喝3款消暑手搖飲料。提醒大家，以APP畫面標示參加分店、品項為準。

📌TEA TOP：外送「買一送一」
TEA TOP第一味即日起開喝暑假「巨峰葡萄」新款手搖飲料。即日起至7月16日，在Uber Eats上推出外送大吉嶺奶茶、仙楂108茶王、招牌高山青「買一送一」優惠，3款手搖飲料都半價。提醒大家，以APP畫面標示參加分店、品項為準。 


星巴克「買一送一」連喝3天！星冰樂第2杯半價　成真咖啡買一送一

手搖消暑優惠！CoCo楊枝甘露45、鳳梨可樂達40元　先喝道買一送一

本週麥當勞、必勝客買一送一！肯德基蛋撻17元、拿坡里炸雞33元

麥當勞最新「雞塊買4送4」！免費吃薯餅　歡樂送「買1送1」剩2天

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
跨世代