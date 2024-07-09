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壽司郎4菜色「降價30元」！1店加碼生鮭魚1貫20　藏壽司9折送杯子

▲壽司郎7月暑假全台鮭魚、鮪魚等4款菜色接力「降價30元」，霜淇淋也便宜10元；基隆站前店加碼「生鮭魚1貫20元」。藏壽司今開幕台中沙鹿中山店「整單9折」、滿額再贈KURA玻璃杯。（圖／記者蕭涵云攝）
▲壽司郎7月暑假全台鮭魚、鮪魚等4款菜色接力「降價30元」，霜淇淋也便宜10元；基隆站前店加碼「生鮭魚1貫20元」。藏壽司今開幕台中沙鹿中山店「整單9折」、滿額再贈KURA玻璃杯。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

壽司郎迎接7月暑假大放送美食優惠，不只全台門市從鮭魚、鮪魚到鮮蝦4款菜色接力「降價30元」，連消暑黑糖蜜黃豆粉霜淇淋也便宜10元，現在歡慶基隆城際轉運站啟用，限定壽司郎基隆站前店加碼「生鮭魚1貫20元」，水煮松葉蟹臂肉40元、稻燒長鰭鮪30元，一次爽吃獨家好康。而藏壽司今（9）日全新開幕台中沙鹿中山店，參加社群活動享「整單9折」、消費滿額再加贈KURA和風玻璃杯。

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📌壽司郎4菜色「降價30元」！基隆站前店加碼「生鮭魚1貫20元」
台灣壽司郎7月暑假大放送，全台門市開吃4款菜色限定優惠，從鮭魚、鮪魚、鮮蝦到霜淇淋接力「降價30元」，換算下來壽司「一貫只要15元」佛心價！即日起至7月15日，「炙燒起司鮭魚」降價30元、「黑糖蜜黃豆粉霜淇淋」也30元；7月16日至7月31日，「蔥花鮪魚軍艦」、「炙燒起司鮮蝦」都降價30元

現在歡慶基隆城際轉運站啟用，即日起至7月31日，限定「壽司郎基隆站前店」加碼開吃3款限定菜，其中必吃下殺40元的生鮭魚獨家優惠，相當於「生鮭魚1貫20元」，超划算！還有「水煮松葉蟹臂肉」40元、「稻燒長鰭鮪」30元，一次滿足饕客。
壽司郎基隆站前店 店舖資訊
地址：基隆市仁愛區港西街5號3樓
時間：11:00-22:00

▲台灣壽司郎x《原神》6月17日至7月16日，開搶10款週邊商品。（圖／台灣壽司郎提供）
▲台灣壽司郎聯名《原神》週邊商品也開搶。（圖／台灣壽司郎提供）
▲壽司郎基隆站前店獨家加碼，生鮭魚「2貫40元」下殺優惠，還有「水煮松葉蟹臂肉」、「稻燒長鰭鮪」限定菜。（圖／翻攝自台灣壽司郎FB）
▲壽司郎基隆站前店獨家加碼，生鮭魚「2貫40元」下殺優惠，還有「水煮松葉蟹臂肉」、「稻燒長鰭鮪」限定菜。（圖／翻攝自台灣壽司郎FB）
📌海線最大千坪土藏屋！藏壽司台中沙鹿中山店「開幕9折」再送杯子
藏壽司迎接海線最大千坪土藏屋造型店，可容納233席座位的「藏壽司沙鹿中山店」，今開幕祭出「整單9折」優惠，只要於7月9日至7月22日，參加FB或IG社群活動，到藏壽司沙鹿中山路店用餐可享「整單9折」優惠；以手機點購副餐或甜點，消費滿200元即可抽扭蛋一次；折扣後金額滿1200元，還可兌換開幕限定「KURA和風玻璃杯」滿額贈品，7月9日起達摩款、7月11日起富士山款、7月15日起招財貓款、7月17日起藏壽司Logo款，每款限量各160個送完為止。

最新藏壽司「盛夏美味」菜色，推薦清爽的「炙烤蒜香醃漬生鮭魚」、滑順解膩的「壽喜牛山藥泥軍艦」；還有夏天最療癒的甜點開吃「香濃芒果聖代」、酸甜「檸檬造型蛋糕」及清新的「波士頓派」。
藏壽司沙鹿中山路店 店舖資訊
地址：台中市沙鹿區鹿寮里11鄰中山路520號
時間：7月9日至7月15日開幕試營運時間每日12:00-21:00，7月16日起正式開幕營業時間為週一至週五11:00-22:00 / 週六至週日10:30-22:00

▲藏壽司療癒甜點又一波，夏天必吃「香濃芒果聖代」，還有全新檸檬造型蛋糕、波士頓派。（圖／藏壽司提供）
▲藏壽司療癒甜點又一波，夏天必吃「香濃芒果聖代」，還有全新檸檬造型蛋糕、波士頓派。（圖／藏壽司提供）
▲藏壽司台中沙鹿中山店限定兌換「KURA和風玻璃杯」。（圖／藏壽司提供）
▲藏壽司台中沙鹿中山店限定兌換「KURA和風玻璃杯」。（圖／藏壽司提供）

壽司郎7月鮭魚、鮪魚、鮮蝦「一貫15元」！4菜色降價30元有霜淇淋

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