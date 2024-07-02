📌壽司郎7月鮭魚、鮪魚、鮮蝦「一貫15元」！4菜色降價30元有霜淇淋

我是廣告 請繼續往下閱讀
台灣壽司郎7月暑假大降價，全台門市開吃4款限定優惠菜色，從鮭魚、鮪魚、鮮蝦到霜淇淋通通「降價30元」，相當於「一只要貫15元」佛心價！平常人氣必吃的招牌菜色，幫大家集中在7月接力下殺優惠。
◾️7月1日至7月15日：「炙燒起司鮭魚」降價30元、「黑糖蜜黃豆粉霜淇淋」也30元
大家最愛的鮭魚生魚片也降價了！在鮭魚上加入炙燒起司，「炙燒起司鮭魚」逼出油脂香氣好誘人；消暑大人系「黑糖蜜黃豆粉霜淇淋」融合黃豆粉與黑糖的香甜滋味搭配濃郁冰淇淋，讓人忍不住一口接一口。
◾️7月16日至7月31日：「蔥花鮪魚軍艦」、「炙燒起司鮮蝦」都降價30元
台灣壽司郎7月犒賞大家的菜色，還有吃得到滿滿蔥花與鮪魚的「蔥花鮪魚軍艦」、同樣炙烤出起司香氣再搭配鮮蝦的「炙燒起司鮮蝦」，兩款雙雙便宜10元好划算。
📌壽司郎台中新時代店今開幕！消費滿額「現折40元」優惠
壽司郎台中新時代店今天開幕祭出內用限定優惠，7月2日起結帳時出示FB按讚畫面，單筆消費滿300元以上，即贈「台中新時代店限定資料夾」1個（單筆消費滿600元可得2個，以此類推，送完為止）；7月2日至7月8日，結帳時出示FB按讚畫面，單筆消費每滿300元以上、可折價40元，600元可折價80元，以此類推；7月2日至7月8日，結帳時出示FB按讚畫面，單筆消費每滿300元以上，贈送「40元折價券」1張，600元2張，以此類推。
提醒大家，折價券於7月9日後方可使用，每消費滿300元可用1張、600元可用2張，以此類推，不可與其他折價併用，限台中新時代店使用期限至8月31日止；活動及贈品限當日消費折扣/兌換；單筆消費為當日單張發票金額，離店後恕不補贈/退費；按讚折扣優惠，一個讚折扣一次，消費滿300元以上方可使用，須為不同帳號。
壽司郎台中新時代店 店舖資訊
地址：台中市東區復興路四段186號1樓 大魯閣新時代購物中心
電話：04-2220-0229
營業時間：7月2日至7月15日試營運期12:00-21:00（最後點餐時間20:30）；7月16日起正式營運平日11:00-22:00／假日10:30-22:00（最後點餐時間21:30）
📌藏壽司台中沙鹿新店開幕！一招享「整單9折」優惠
而藏壽司則即將在台中沙鹿迎接海線最大千坪土藏屋造型店，「藏壽司沙鹿中山店」開幕祭出「整單9折」優惠，只要於7月9日至7月22日，參加FB或IG社群活動，到藏壽司沙鹿中山路店用餐可享「整單9折」優惠，還有開幕限定「KURA和風玻璃杯」滿額贈品；若以手機點購副餐或甜點，消費滿200元即可抽扭蛋一次。提醒大家，參與滿額贈活動之發票，如參與其他折扣活動，需折扣後單筆消費滿1200元；沙鹿中山路店尚未提供外帶服務。
藏壽司沙鹿中山路店 店舖資訊
地址：台中市沙鹿區鹿寮里11鄰中山路520號
時間：7月9日至7月15日開幕試營運時間每日12:00-21:00，7月16日起正式開幕營業時間為週一至週五11:00-22:00 / 週六至週日10:30-22:00