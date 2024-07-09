買房頭期款多少才夠？台北要691萬最慘　新竹人晚3年買多籌215萬

我是廣告 請繼續往下閱讀
新竹房價飆，銀行鑑估值看不到車尾燈
徐佳馨指出，觀察新竹縣、市貸款數據，3年來相當於購屋總價的銀行鑑估值，分別大漲628.5、557.7萬元，顯示在地購屋實力驚人，而新竹縣、市雖說有穩定剛需買盤，惟區域房市飆漲速度過快，漲幅甚至超乎銀行鑑估價值預期，且依據聯徵中心數據，新竹縣、市2024年第一季平均購屋坪數約50.8、47.5坪，皆屬大坪數產品，總價易突破新竹縣、市的豪宅門檻，致使銀行所給予的核貸成數下滑，在房價大漲而貸款成數降低的情況下，讓區域購屋族自備款壓力加重不少。
台中人晚3年買房，多籌的自備款可買一輛新車
另觀察聯徵中心數據，台中市2024年第一季平均銀行鑑估值達1329萬元，較2021年第一季增加304.5萬元，同時若晚3年買房，需多籌備85.2萬元自備款，兩者增加金額都位居六都冠軍。
大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶指出，台中市3年來核貸成數並未有太大變化，惟受惠於疫情後資金回流、台股大漲等因素，熱錢持續湧入房市，區域價格飛漲，使得在地買盤若晚3年購屋，需多準備等同於一輛新車價位的自備款。
賴志昶提醒，自年初以來政府打炒房意向明確，同時針對「新青安」優惠貸款嚴補漏洞，使各銀行對不動產貸款偏向保守，買方簽約前可先詢問銀行貸款條件，以免發生貸款成數低於預期、自備款不足衍生違約風險；此外，購屋人可先以目前的平均房貸利率、貸款成數、房價，估算每月貸款負擔，並讓每月貸款負擔盡量別超過家戶所得的三分之一，避免因購屋壓垮生活品質。