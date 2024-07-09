房市／預售屋銷量破記錄？信義房屋分析三大優劣

新青安轉租不只1700戶？他估「絕對超過2萬」　年輕人沒買也受害

▲新青安貸款主打要幫年輕人買房，但上路十個月來卻讓房價上漲了10%。（圖／NOWnews資料照）
▲新青安貸款主打要幫年輕人買房，但上路十個月來卻讓房價上漲了10%。（圖／NOWnews資料照）

記者徐銘穗/綜合報導

新青安貸款去年8月上路，至今年5月底，累計核貸5萬7980戶，核貸金額約4281億元，每個月以近500億金額持續成長。房市趨勢專家李同榮直言，新青安點燃已降溫的房市，成屋房價漲幅已達約10%之多，「非自用黑戶超過2萬戶」，直言新青安真正受益者是建商、售屋者與投資客，「買或沒買屋的年輕人全部淪為受害者」。

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李同榮指出，新青安雖立意良善，但也引來三成以上假性需求介入，推升房價，致使房市邁入高風險的情況，雖然財政部宣稱只發現1700戶疑似轉租的問題戶，但隱藏在租賃黑市中，最少有5倍之多無法稽查，再加上人頭戶稽查不易，非自住用途的假性需求數量絕對超過2萬戶，這對市場機制將造成扭曲變形的惡果。

新青安最大受益者：建商、售屋者、投資客

他分析，新青安真正的效益評估，有以下三種人受益，包括建商餘屋出清、售屋者多賺10%利益、買來轉租的投資客，但也有一種人深受其害，就是年輕人，沒買的望屋興嘆，買的人為了不到十萬元的補助卻要多花50萬以上，吸收被拉高的房價，讓年輕人全部淪為受害者。

1.建商餘屋趁勢出清
2022下半年到 2023前三季預售市場一共累積將近十萬戶以上的餘屋，無論完工與否，都在近一年當中，趁著房市甩尾行情而順利出脫，建商利用新案促銷低自備款拉高行情，同時也順勢掩護舊案餘屋在比價優勢中出清。

▲近期房市過熱嗎？馨傳不動產智庫執行長何世昌曬5數據，揭開殘酷真相，直言根本連前波多頭年均量38萬棟的車尾燈都看不到。（圖／記者徐銘穗攝）
▲李同榮認為，新青安有助建商出清餘屋。（圖／記者徐銘穗攝）
2.售屋者一年內多賺10%增值價差
近一年房價甩尾行情中，房價漲幅達10%之多，換句話說，晚賣一年的售屋者多賺了百分之十的超額利潤，在2021年房地合一2.0的重稅上路二年後出售的買方，須繳的35%稅金，大半已經由購屋者間接轉嫁買單。

3.轉租者坐收補貼之利
無論是否人頭戶，轉租者不但坐收貸款補助優惠，又可以5年寬限拉高槓桿，以租金繳息綽綽有餘，5年後獲利出脫還可避開房地合一2.0重稅，同時還可以公益房東之名免除囤房稅，再獲裝潢補助與所得稅減免，可謂一擧三得。

李同榮痛批，新青安專案有如新青年安非他命，不自量力的年輕人將浸淫在5年寬限期的甜頭上踏入可能成為房奴的惡夢，而真正剛需自住的年輕人為了3年不到10萬元的利息補貼，卻被超漲10%的房價狠狠的被迫多付出50萬以上的代價，以多付50萬卻換到低於10萬的補助，虧的還是真正自住剛需的年輕人。至於暫時根本沒有能力購屋的年輕人而言，高漲的房價更是只能望屋興嘆，買與沒買都受害。

▲房市趨勢專家李同榮揭新青安3大受益者，是建商、售屋主與投資客。（圖／吉家網提供）
▲房市趨勢專家李同榮揭新青安3大受益者，是建商、售屋主與投資客。（圖／吉家網提供）

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