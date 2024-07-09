新青安轉租不只1700戶？他估「絕對超過2萬」　年輕人沒買也受害

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新青安最大受益者：建商、售屋者、投資客
他分析，新青安真正的效益評估，有以下三種人受益，包括建商餘屋出清、售屋者多賺10%利益、買來轉租的投資客，但也有一種人深受其害，就是年輕人，沒買的望屋興嘆，買的人為了不到十萬元的補助卻要多花50萬以上，吸收被拉高的房價，讓年輕人全部淪為受害者。
1.建商餘屋趁勢出清
2022下半年到 2023前三季預售市場一共累積將近十萬戶以上的餘屋，無論完工與否，都在近一年當中，趁著房市甩尾行情而順利出脫，建商利用新案促銷低自備款拉高行情，同時也順勢掩護舊案餘屋在比價優勢中出清。
2.售屋者一年內多賺10%增值價差
近一年房價甩尾行情中，房價漲幅達10%之多，換句話說，晚賣一年的售屋者多賺了百分之十的超額利潤，在2021年房地合一2.0的重稅上路二年後出售的買方，須繳的35%稅金，大半已經由購屋者間接轉嫁買單。
3.轉租者坐收補貼之利
無論是否人頭戶，轉租者不但坐收貸款補助優惠，又可以5年寬限拉高槓桿，以租金繳息綽綽有餘，5年後獲利出脫還可避開房地合一2.0重稅，同時還可以公益房東之名免除囤房稅，再獲裝潢補助與所得稅減免，可謂一擧三得。
李同榮痛批，新青安專案有如新青年安非他命，不自量力的年輕人將浸淫在5年寬限期的甜頭上踏入可能成為房奴的惡夢，而真正剛需自住的年輕人為了3年不到10萬元的利息補貼，卻被超漲10%的房價狠狠的被迫多付出50萬以上的代價，以多付50萬卻換到低於10萬的補助，虧的還是真正自住剛需的年輕人。至於暫時根本沒有能力購屋的年輕人而言，高漲的房價更是只能望屋興嘆，買與沒買都受害。