日本入口即化「福吉漢堡排」登台！定食199元、主食買一送一優惠

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100%只使用黑毛和牛與日本國產牛的「福吉漢堡排」，標榜不使用雞蛋、乳製品、小麥等添加，漢堡排只在表面微煎後便直接以鐵板盛裝上桌。消費者可以親自動手在鐵板上分切、煎製，並自行決定漢堡排火烤熟度與享用時機。
漢堡排剛上桌時為2分熟，業者建議點火候先靜置煎烤3分鐘後，從中間剖半並將切面朝下立起、再受熱1分鐘把肉汁鎖在裡頭，即可大快朵頤，同時能搭配特製牛排醬、山葵醬及玫瑰鹽三種不同的配料，最後還能將頂級越光米白飯加入鐵板中一起拌炒成和牛蒜香鐵板炒飯。
「福吉漢堡排」進軍台灣前，還特別為了不吃牛肉的消費者，選用台灣本地豬肉獨家研發「福吉豬豬漢堡排」，肉質紮實有咬勁，因全熟提供較無油酯，還貼心搭配鹽奶油塊讓消費者能在鐵板上搭配煎製。而福吉還有招牌「熟成橫膈膜牛排」也是必吃，採獨家熟成技術使牛排肉質Q彈帶嫩，剛上桌時為軟嫩的3分熟，也能僅在表面煎烤一下、增添些微彈脆口感。
福吉用餐形式與搭配菜色多元，最推薦「100% A5和牛漢堡排」升級搭配「橫隔膜牛排」，還能加購切達起司放上漢堡排好誘人；或為白飯添購生食級雞蛋、溫泉蛋、太陽蛋或日式咖哩，豐富享用美味。經典套餐以主食＋99元就能搭配甜點與飲料、極福套餐則是主食＋169元可享有單點小菜、甜點與飲料；小菜提供唐揚雞、炸牡蠣、和風可樂餅、酥炸薯條等，甜點則有好濃郁的日式焙茶布丁、焦糖肉桂捲佐北海道香草冰淇淋等；飲料則推薦拿鐵及冰淇淋蘇打。
「福吉漢堡排」7月25日到8月2日試營運，消費免收服務費，兩人同行再加贈招牌炸物拼盤；8月3日正式開幕，推出「福吉招牌漢堡排」定食199元超值優惠（原價350元，限量10份）；8月4日至8月5日開幕限定2天，兩人同行「主食買一送一」（每日限量20份）；至8月底前採全預約制。業者透露，最快預計今年內，就會於台北再開第二間分店。
福吉漢堡排 台北錦州店 資訊
地址：台北市中山區錦州街423-1號
電話：02-2503-3386
時間：7月25日至8月2日試營運 中午11:00-13:00、晚上18:00-21:00，中午最後出餐12:30、晚餐最後出餐20:30。8月3日起正式營運時間將另行公告
採全預約制
而5月才進駐Global Mall新北中和環球購物中心的「漢堡排 嘉Yoshi」，則主打日本F1國產牛漢堡排，以高達300度炭火、瞬間將漢堡排外皮烤至Q脆，緊緊包裹住軟嫩多汁又Q彈的內層肉質；還全台獨家開吃每日新鮮現切現打的炭火厚牛舌排，不同一般國產牛漢堡排口感，Q脆十足還充滿香氣，越咬越來勁。「漢堡排 嘉Yoshi」還預計8月份於SOGO大巨蛋美食潮公園，開幕全台第二間分店。