24歲AI美人是2寶單親媽！住宅慘被入侵 《我推的孩子》真實上演
日本女團「最終未來少女」24歲成員藤咲凪因為長相精緻，獲有「AI美人」封號，她去年8月突然自曝是單親媽媽，育有2個小孩，被網友稱作是「真實版《我推的孩子》」，沒想到相隔近1年，藤咲凪的住宅無故被私闖，遭遇再被形容是「真實版《我推的孩子》2.0」，掀起廣大討論。
記者陳雅蘭／綜合報導
藤咲凪去年（2023）8月在節目《SUNDAY JAPON》自爆是單親媽媽，她本來打算隱瞞，但網路不斷出現惡意揣測跟攻擊留言，小孩的名字還被公布出來，跟孩子外出一直被偷拍，她決定說出實情，「突然說出來，真的很抱歉…但現在我能親自告訴大家，真的很好！感謝依然喜歡我的人，感謝以這次為契機開始關注我的人，真的非常感謝。今後我會繼續努力， 作為母親、作為藝人，都請多多支持」。
時間過了快1年，藤咲凪住處玻璃於7月5日被打破，慘遭不明人士私闖入侵，好在藤咲凪和家人都沒受傷，也未造成重大損失，但藤咲凪因此受到驚嚇，她今天為了不讓粉絲擔心，決定不取消個人演唱會，公司為了加強安全，將限制藤咲凪的自肅時間。
因為《我推的孩子》故事講述偶像「星野愛」獨自養育龍鳳胎阿奎亞和露比，她有一天被突襲拜訪的粉絲刺殺身亡；與身為當紅女偶像的藤咲凪自爆是2寶單親媽、被私闖民宅等遭遇不謀而合，猶如「真實版《我推的孩子》」，掀起一陣討論。
藤咲凪小檔案：
藤咲凪今年24歲，她的父母離婚，母親去世，藤咲凪小時候聽到媽媽立志成為藝人，卻在加入經紀公司時發現懷孕，因而放棄夢想，聽完母親的故事後，藤咲凪就決定要成為明星。
為了提高知名度，藤咲凪當年除了拍AV跟裸露的工作「其他都願意嘗試」；在2019年的「miss iD」選美上，被評審評價是「危險美少女」，最後以一張媒體照片大放異彩。
藤咲凪踏入業界早，國、高中時很常缺課，藝名取過很多種：中森千尋、千尋、雨宿ゑる、荒城凪沙都有，曾是團體「ぶっ壊れRe:論‰」成員，也發表過單曲，目前則是女團「最終未來少女」的成員，活躍歌壇中。