23歲日本女偶像藤咲凪自爆是單親媽！現實版《我推的孩子》衝熱搜
23歲日本女星藤咲凪是「最終未來少女」成員之一，擁有精緻長相、白皙皮膚的她，被譽為「國寶級美少女」，封頂顏值更曾被懷疑是「AI虛擬臉孔」，豈料藤咲凪今（20）日卻突然在節目上自爆已當媽，現在以單親媽媽身分育有2個小孩，讓全場來賓相當吃驚，網友們也紛紛直呼：「簡直是《我推的孩子》真實版。」リアル推しの子（現實版《我推的孩子》）更上了X的日本熱搜。
記者郭佩蓉/綜合報導
藤咲凪今日上節目《Sunday Japon》自爆是單親媽媽，有兩個孩子，分別是3歲女兒和1歲女兒，更公開照顧兩個孩子的日常生活畫面，像是她一邊背著孩子一邊煮飯、哄孩子睡覺等，引起來賓、觀眾一片譁然。她也透露孩子正在家中給保母照顧，更鬆了一口氣：「終於說出來了！」對於不用再隱瞞這件事感到相當高興，她的經歷和日本漫畫《我推的孩子》女主角根本一模一樣，讓網友們不斷驚呼。
節目播出後，她也在X發文，表示自己的人生就像雲霄飛車一樣，如果有機會讓大家聽她的故事，她會很高興，未來不管是當媽媽還是當藝人，她都會全力以赴。她雖然曾想過要一直隱瞞，但隨著謠言出現，或是有人使用匿名帳號公開孩子全名、在他們外出時偷拍，都讓她相當煩惱，直到現在終於說出口，看到不少網友替她加油打氣，讓她感動到哭，非常感謝還願意支持她的粉絲。