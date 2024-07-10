軍公教加薪恐引爆「通膨螺旋」？央行總裁：台灣應該比較不會發生
軍公教人員今年調薪4%，行政院長卓榮泰指示，明年度全國軍公教薪資待遇往合理方向調升，不過，國民黨立委林德福今（10）日在立法院財委會質詢，這是否會引發「通膨螺旋」？對此，中央銀行總裁楊金龍表示，在學理上有這概率，但台灣應該比較不會發生。
記者顏真真／台北報導
對於軍公教加薪是否合理？楊金龍說，若經濟穩定成長，政府稅收足夠應付，還有物價上漲考量，他也贊成加薪。至於軍公教加薪是否導致物價上漲？他說，基本工資調高對物價比較有影響，因為工資調漲會轉嫁到價格，軍公教調薪比較不會，對物價衝擊比較小。
至於消費者物價指數（CPI）年增率連3年都超過2%警戒線，楊金龍表示，各國當前目標是把通膨控制在2%，甚至2%以下，台灣是小而開放的經濟體，通膨目標要有彈性，但這是屬於中長期目標，目前央行職責是把通膨控制在2%以下，至於中長期是多久？他說，不宜太長，大概3年左右。
對於學者擔憂軍公教調薪，可能讓讓國內居高不下的通膨更加複雜，也更難處理，可能發生「通膨螺旋」，對此，楊金龍說，這是特殊情況，歐洲央行也有提到這概念，在學理上是有這概率，但台灣應該比較不會發生。