財經小辭典／薪資與通膨有什麼關係？「通膨螺旋」為何令人擔憂？

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央行過去曾以澳洲為例，2022年6月中旬，澳洲獨立決策的薪資設定機構「公平工作委員會」宣布，自2022年7月1日起，將最低工資提高5.2%；隨即有論者認為，此舉將使薪資與通膨面臨上行壓力。2022年6月21日，諾貝爾經濟學獎得主Christopher Pissarides亦曾以英國為例說明，當前通膨螺旋雖未完全現身，但若英國調薪幅度接近或等同於英格蘭銀行（BoE）預期的通膨，「通膨螺旋」將步步進逼。種種跡象顯示，「薪資－物價螺旋上升」非空穴來風。
事實上，早在2022年2月，英國央行（BOE）總裁貝利（Andrew Bailey）便曾表示，限制薪資成長對控制通膨至關重要，故勞工不應要求大幅加薪。然而，此言論一出，即引發外界強力反彈，就連時任英國首相強森（Boris Johnson）官方發言人亦表示，並未呼籲限制薪資，迫使Bailey不得不出面澄清，並非要求企業不要為員工加薪，而是要克制加薪幅度。
去年5月貝利在倫敦對英國商會年會發表演說，也承認英國正經歷通膨的第二輪效應，英國央行正在應對薪資價格螺旋式上升，並將依據職權在必要時調整銀行利率、以便在一段時間內讓通膨率回到可持續目標。在此之前，去年4月歐洲央行、也是比利時央行總裁Pierre Wunsch受訪時也提到，歐元區通膨已出現明顯的第二輪效應、數據尚未朝正確的方向發展。
當然，通膨居高不下，各國央行均設法因應，最常見的就是升息。諾貝爾經濟學獎得主Paul Krugman主張，似可採非傳統政策因應，如所得政策，由政府直接管制價格；1980年代的以色列即靠暫時凍結薪資與訂定物價上限，成功抑制通膨，且經濟不致陷入嚴重衰退。
不過，央行也提到，所得政策尤其是凍結薪資，在美國窒礙難行，主因1980年代，以色列政府可召來許多經濟大咖一同開會，例如工會聯盟Histadrut即代表約80%的勞工，這是美國難觸及的。麻薩諸塞大學阿默斯特分校經濟學助理教授Isabella M. Weber亦主張，針對能源等必需品實施價格上限，並提出雙軌訂價法，即消費者可用穩定的價格獲得滿足基本需求的天然氣，並為額外需求支付市場價格，獲德國執政黨支持。英國首相特拉斯（Liz Truss）也曾向國會提出，家戶能源費用上限一年不逾2500英鎊的主張。
除所得政策外，Krugman認為，擴大供給亦是打擊通膨的非傳統政策之一，如美國通過「降低通膨法案」，不過，Krugman強調，供給面政策需要時間發酵，多年後才能收割成果，緩不濟急。穆迪及惠譽等國際信評機構亦表達類似看法，可能須至中長期方可壓低通膨、削減赤字，短期內恐無法奏效，最重要的是，解決通膨問題仍須對症下藥。