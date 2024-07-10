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台股漲房價更難擋！央行是否祭第7波信用管制？楊金龍：密切注意

▲台股天天漲，房價也也持續飆升，央行是否再祭新一波選擇性信用管制措施？央行總裁楊金龍表示，央行會密切注意。（圖／家庭消費中心攝）
▲台股天天漲，房價也也持續飆升，央行是否再祭新一波選擇性信用管制措施？央行總裁楊金龍表示，央行會密切注意。（圖／家庭消費中心攝）

記者顏真真／台北報導

台股頻創新高，國民黨立委賴士葆今（10）日在立法院財政委員會質詢時提到，外界都知道股市漲，房市就跟著漲，這會不會導致房市新一波上漲，央行總裁楊金龍坦言，「這都是有可能」，至於央行採取第7波選擇性信用管制措施？他說，「我們會密切注意」。

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賴士葆指出，現在股市天天漲，外界都知道股市漲，房市就漲，他詢問央行總裁楊金龍會不會擔心股市賺到錢，轉到房市，帶動房市新一波上漲。楊金龍也坦言，這都是有可能，但基於行政院推出健全房地產方案，各部會都要共同密切注意。

賴士葆進一步追問，央行會不會有進一步選擇性信用管制措施？楊金龍說，「我們會密切注意」，特別是去年8月以後，到目前第1季，「我們隨時密切注意當中」。

賴士葆則提到，現在通膨蠢蠢欲動，股市漲，感覺國內錢太多，對此，楊金龍說，通膨有慢慢緩和下來，雖然連3年消費者物價指數（CPI）年增率都超過2%，但核心CPI已慢慢降到2%以下，賴士葆續指，但警戒線2％破了，楊金龍說，這3年確實都有超過2%，可是核心CPI現在慢慢有降到2％以下。

賴士葆接著問，這樣是不是代表央行不排除進一步通貨緊縮？楊金龍則表示，這是按委員的想法解讀，每個人都可以解讀，央行立場就是「我們會密切注意，滾動式檢討，該做的會做」，

楊金龍也再次強調，央行職責是維持金融穩定，會密切注意房價，但房價不是央行法規範的央行經營目標，主要還是金融穩定，當然，若房價高導致泡沫，並危害銀行體系債權，導致銀行沒法承受，就會發生金融穩定問題，也會外溢影響經濟發展。

至於現在房市有泡沫危機嗎？楊金龍說，這要觀察2大指標，一是NPL呆帳率，目前很低，而且一般認為是落後指標，因此，要更精進，即對銀行進行壓力測試，也有在3月及6月央行理監事會上，向理事報告，目前為止，認為若發生劇變，銀行還能夠承受。

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