煮菜買油快看！橄欖油博士教「3秘訣」挑好油　「品油方式」公開

我是廣告 請繼續往下閱讀
挑橄欖油3要點：顏色、香氣、味道
每次走進超商，市面上各式各樣玲瑯滿目的橄欖油，看得令人眼花撩亂，到底如何知道自己買的橄欖油是否好油，獵人谷之夢執行長Michael說：「顏色、香氣、味道三大要點缺一不可。」
若是經過層層加工的油品，可能在去除雜質的過程中，會讓橄欖油的顏色呈透明狀，而新鮮採摘的橄欖果實直接壓榨，顏色翠綠，品嘗時有苦、辛辣的口感，那是橄欖中的多酚影響。
多酚含量越多，風味越強烈，因此若在賣場有試聞體驗，或在家中開瓶後，就可以透過「聞香氣、嘗味道」的感官評鑑，來判別橄欖油品質優劣。
橄欖油博士教「品油」 正確步驟公開
現在老饕界中越來越流行品油，逐漸和品酒一樣成為一門顯學。在義大利擁有關於橄欖樹種植博士學位的Mauro分享，如何品出橄欖油的滋味，首先第一步將油倒在手上，揉搓發熱讓橄欖香氣散發出來，橄欖油的果味通常會依據橄欖的成熟度有所不同。
接著喝一小口橄欖油，讓油停留在口腔中，倒入嘴中，間歇吸氣發出嘖嘖聲，讓空氣透過嘴的縫隙進入，使得橄欖油與味蕾融合，可以更清楚感受到橄欖油帶來的香氣與味道。
獵人谷之夢此次不僅推出風味橄欖油，另有新品「多效橄欖油Omega369滴劑」，可作為保健品補充。活動期間消費滿400元可參加抽獎，頭獎是台北-雪梨來回機票，還有老爺酒店集團住宿券等多項獎品。