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煮菜買油快看！橄欖油博士教「3秘訣」挑好油　「品油方式」公開

▲來自澳洲的「獵人谷之夢」舉辦橄欖油節，達人分享如何挑選好油，以及正確的品油方式。（圖／業者提供）
▲來自澳洲的「獵人谷之夢」舉辦橄欖油節，達人分享如何挑選好油，以及正確的品油方式。（圖／業者提供）

家庭消費中心／綜合報導

每年5月到7月是澳洲橄欖收成的季節，來自澳洲的「獵人谷之夢」在7月份舉辦為期一個月的澳洲橄欖油節，日前請來型男主廚法比歐、澳洲希爾斯頓的橄欖農莊莊園主人Mauro，作客分享橄欖油的各種日常應用方式。達人親授橄欖油正確挑選方式，3秘訣快速篩出好油。

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「獵人谷之夢」的橄欖油從採收到榨汁，從傳統8周大幅縮短到40分鐘，全程27度低溫壓榨，才能快速生產橄欖多酚含量高、酸價低、耐高溫的特級初榨橄欖油。

▲型男主廚法比歐示範做給愛女Lola的橄欖油料理。（圖／業者提供）
▲型男主廚法比歐示範做給愛女Lola的橄欖油料理。（圖／業者提供）
挑橄欖油3要點：顏色、香氣、味道
每次走進超商，市面上各式各樣玲瑯滿目的橄欖油，看得令人眼花撩亂，到底如何知道自己買的橄欖油是否好油，獵人谷之夢執行長Michael說：「顏色、香氣、味道三大要點缺一不可。」

若是經過層層加工的油品，可能在去除雜質的過程中，會讓橄欖油的顏色呈透明狀，而新鮮採摘的橄欖果實直接壓榨，顏色翠綠，品嘗時有苦、辛辣的口感，那是橄欖中的多酚影響。

多酚含量越多，風味越強烈，因此若在賣場有試聞體驗，或在家中開瓶後，就可以透過「聞香氣、嘗味道」的感官評鑑，來判別橄欖油品質優劣。

▲擁有橄欖樹種植博士學位的Mauro分享品油方式。（圖／業者提供）
▲擁有橄欖樹種植博士學位的Mauro（圖右）分享品油方式。（圖／業者提供）
橄欖油博士教「品油」　正確步驟公開

現在老饕界中越來越流行品油，逐漸和品酒一樣成為一門顯學。在義大利擁有關於橄欖樹種植博士學位的Mauro分享，如何品出橄欖油的滋味，首先第一步將油倒在手上，揉搓發熱讓橄欖香氣散發出來，橄欖油的果味通常會依據橄欖的成熟度有所不同。

接著喝一小口橄欖油，讓油停留在口腔中，倒入嘴中，間歇吸氣發出嘖嘖聲，讓空氣透過嘴的縫隙進入，使得橄欖油與味蕾融合，可以更清楚感受到橄欖油帶來的香氣與味道。

獵人谷之夢此次不僅推出風味橄欖油，另有新品「多效橄欖油Omega369滴劑」，可作為保健品補充。活動期間消費滿400元可參加抽獎，頭獎是台北-雪梨來回機票，還有老爺酒店集團住宿券等多項獎品。

▲多效橄欖油Omega369滴劑。（圖／品牌提供）
▲多效橄欖油Omega369滴劑。（圖／品牌提供）

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