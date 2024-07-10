什麼是TPBL台灣職業籃球大聯盟？台籃聯盟合併、分裂風波懶人包

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回顧新聯盟成立過程，新北國王董事長王文祥在奪冠後，6月22日開記者會，他宣布：「我們即將成立新聯盟，已獲PLG與T1聯盟共九支球隊的加盟意向書，未來還會有一支來自東南亞的球團加入。」王文祥表示，目前共十支球隊同意加入「新聯盟」。不過短短一周，各球團就開始分裂。
兩聯盟一度宣布合併（2024.06.26）
台灣職籃聯盟PLG和T1互相競爭3年，6月22日新北國王隊老闆王文祥突然拋出新聯盟議題，6月26日上午經PLG聯盟會長張嗣漢先生與6隊代表會議討論，PLG與T1兩聯盟共11支球隊，以今年底開打之2024-25新賽季為目標進行合併。
外籍生爭議（2024.07.01）
台灣職籃PLG和T1確定合併，將舉行聯合選秀，但新聯盟籌備委員會，在7月1日發布聲明強調：「依照新聯盟籌備委員會決議，新賽季將不另簽約外籍生球員。」表示要取消「外籍生制度」，確定今年開始外籍生無法參加選秀，但PLG職籃球團原有仍在合約內的外籍生，可維持原身分出賽直至2025-26賽季。
新聯盟發言人張樹人強調「取消外籍生制度」經由11球團共同討論，但外籍生丹尼爾、莫巴耶等人也發聲，不同意這樣的倉促決定。
聯合體測會（2024.07.03）
T1、PLG新人選秀的體測會在7月3日於台藝大舉行，T1原定7月6日進行「T1 LEAGUE選秀體測會」，決定提前跟PLG共同舉辦，本次聯合體測會，共計本土40人及外籍生8人，十一支球隊幾乎都有代表出現在場邊，臨時被取消選秀資格的八名外籍生也全部亮相。
不過富邦勇士、桃園領航猿、高雄17直播鋼鐵人都發表聲明，不贊同立即取消外籍生制度，這次體測會也變調，形成外籍生抗議大會。
PLG、TPBL分裂爭議（2024.07.09、2024.07.10）
7月8日新聯盟籌備會再度開會，一度要未繳交意向書的球隊離席，意外引發爭議，結果富邦勇士、桃園璞園領航猿、高雄17直播鋼鐵人宣布退出新聯盟後，宣布自己要舉辦選秀會，並朝12日舉行為目標，7月10日台鋼獵鷹跟進，並且立即加入PLG聯盟，台籃首度「換聯盟」成立。
新聯盟從原先11隊規模，到現在剩7隊，分別為福爾摩沙夢想家、新北國王、新竹御頂攻城獅、新北中信特攻、台啤永豐雲豹、高雄全家海神、台北戰神，並正名為台灣職業籃球大聯盟Taiwan Professional Basketball League （TPBL）聯盟。
TPBL預定選秀會將於7/23日舉辦
PLG的勇士、領航猿、鋼鐵人、獵鷹的4隊選秀將在7月12日展開。TPBL的7隊選秀在7月23日登場，此外林書豪也傳出可能離開新北國王。