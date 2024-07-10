出場費給多少？格局太low　「我不是國手，但我不在乎5000元」

什麼是TPBL台灣職業籃球大聯盟？台籃聯盟合併、分裂風波懶人包

▲職籃新聯盟PLG聯盟會長張嗣漢與T1聯盟會長錢薇娟首度合體，但是雙方不到一個禮拜就「拆夥」。（圖／吳政紘攝）
▲職籃新聯盟PLG聯盟會長張嗣漢與T1聯盟會長錢薇娟首度合體，但是雙方不到一個禮拜就「拆夥」。（圖／吳政紘攝）

記者吳政紘/綜合報導

台灣職業籃球大聯盟Taiwan Professional Basketball League （TPBL）新聯盟昨（9）日宣布，TPBL參與隊伍為台北台新戰神、新北國王、新北中信特攻、桃園台啤永豐雲豹、新竹御頂攻城獅、福爾摩沙夢想家、高雄全家海神。職籃新聯盟也發表聲明，對於台北富邦勇士、桃園領航猿、台鋼獵鷹、高雄鋼鐵人宣布退出新聯盟籌備表達遺憾，不過因為外籍生風波、新聯盟球隊退出，加上LOGO、選秀、分裂等事件一一曝光，《NOWnews今日新聞》也為讀者整合籃壇大事紀。

我是廣告 請繼續往下閱讀
何謂台灣職業籃球大聯盟Taiwan Professional Basketball League？

回顧新聯盟成立過程，新北國王董事長王文祥在奪冠後，6月22日開記者會，他宣布：「我們即將成立新聯盟，已獲PLG與T1聯盟共九支球隊的加盟意向書，未來還會有一支來自東南亞的球團加入。」王文祥表示，目前共十支球隊同意加入「新聯盟」。不過短短一周，各球團就開始分裂。

兩聯盟一度宣布合併（2024.06.26）

台灣職籃聯盟PLG和T1互相競爭3年，6月22日新北國王隊老闆王文祥突然拋出新聯盟議題，6月26日上午經PLG聯盟會長張嗣漢先生與6隊代表會議討論，PLG與T1兩聯盟共11支球隊，以今年底開打之2024-25新賽季為目標進行合併。

外籍生爭議（2024.07.01）

台灣職籃PLG和T1確定合併，將舉行聯合選秀，但新聯盟籌備委員會，在7月1日發布聲明強調：「依照新聯盟籌備委員會決議，新賽季將不另簽約外籍生球員。」表示要取消「外籍生制度」，確定今年開始外籍生無法參加選秀，但PLG職籃球團原有仍在合約內的外籍生，可維持原身分出賽直至2025-26賽季。

新聯盟發言人張樹人強調「取消外籍生制度」經由11球團共同討論，但外籍生丹尼爾、莫巴耶等人也發聲，不同意這樣的倉促決定。

聯合體測會（2024.07.03）

T1、PLG新人選秀的體測會在7月3日於台藝大舉行，T1原定7月6日進行「T1 LEAGUE選秀體測會」，決定提前跟PLG共同舉辦，本次聯合體測會，共計本土40人及外籍生8人，十一支球隊幾乎都有代表出現在場邊，臨時被取消選秀資格的八名外籍生也全部亮相。

不過富邦勇士、桃園領航猿、高雄17直播鋼鐵人都發表聲明，不贊同立即取消外籍生制度，這次體測會也變調，形成外籍生抗議大會。

PLG、TPBL分裂爭議（2024.07.09、2024.07.10）

7月8日新聯盟籌備會再度開會，一度要未繳交意向書的球隊離席，意外引發爭議，結果富邦勇士、桃園璞園領航猿、高雄17直播鋼鐵人宣布退出新聯盟後，宣布自己要舉辦選秀會，並朝12日舉行為目標，7月10日台鋼獵鷹跟進，並且立即加入PLG聯盟，台籃首度「換聯盟」成立。

新聯盟從原先11隊規模，到現在剩7隊，分別為福爾摩沙夢想家、新北國王、新竹御頂攻城獅、新北中信特攻、台啤永豐雲豹、高雄全家海神、台北戰神，並正名為台灣職業籃球大聯盟Taiwan Professional Basketball League （TPBL）聯盟。

TPBL預定選秀會將於7/23日舉辦

PLG的勇士、領航猿、鋼鐵人、獵鷹的4隊選秀將在7月12日展開。TPBL的7隊選秀在7月23日登場此外林書豪也傳出可能離開新北國王。

▲PLG、T1聯盟合併成新聯盟，各隊球團都派人到體測現場。（圖／吳政紘攝）
▲PLG、T1聯盟合併成新聯盟，各隊球團都派人到體測現場。（圖／吳政紘攝）
▲PLG與T1聯盟進行聯合體測會，外籍生莫巴耶、杜拉米(政治大學)、哈特威克(健行科大)、奧斯曼(宏國德霖科大)、凱德爾(輔仁大學)、盧卡(萬能科大)、馬克斯(虎尾科大)、阿美(文化大學)都有現身。（圖／吳政紘攝）
▲PLG與T1聯盟進行聯合體測會，外籍生莫巴耶、杜拉米(政治大學)、哈特威克(健行科大)、奧斯曼(宏國德霖科大)、凱德爾(輔仁大學)、盧卡(萬能科大)、馬克斯(虎尾科大)、阿美(文化大學)都有現身。（圖／吳政紘攝）
▲林書豪下一季可能回歸PLG，陳建州發文：感謝你願意回來，也間接透露訊息。（圖／陳建州IG)
▲林書豪下一季可能回歸PLG，陳建州發文：感謝你願意回來，也間接透露訊息。（圖／陳建州IG)

為參加台籃選秀放棄去別國！8名外籍生發聲：只想要公平的機會

「林書豪之問」直搗台籃隱憂　職籃生態應該更多的保護本土鋒線？

林書豪回歸PLG組「復仇者聯盟」？陳建州發文：感謝你願意回來！

新北國王、夢想家及攻城獅不回PLG選秀？張樹人確認：不會參與

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選