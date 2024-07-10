吳慷仁賭爛柴智屏回應了！揭不爽邵雨薇「裸身試鏡」真相

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吳慷仁今出席「一塊閃耀 罕見之光」記者會，聊起近來和柴智屏的隔空口水戰，吳慷仁表示，一切言論都是在私人臉書抒發，媒體轉發他也不知情，「我在私領域跟我關心的工作夥伴表達我的想法，沒必要浪費公眾資源，我覺得對方（柴智屏）的回應很好，承擔了責任，我相信他們會善待工作人員，他們是專業團隊，會找到很棒的演員，祝福他們拍出很不一樣的片子。」
會拒絕柴智屏拍攝邀約，吳慷仁說是因為檔期問題，「我們沒有任何承諾和合約，也不該拿出來浪費大家時間，不值得被這樣討論的。」他也憶及，當時接到邀約，他在香港拍戲，是熬夜看完劇本，只要時間允許，不管大公司小公司或是學生製片，他都會用心看完劇本，再做出適當的回應。
不爽女友裸身試鏡？吳慷仁自嘲：「我可是拍過《破浪男女》的人。」
至於邵雨薇裸身試鏡一事，他表示，「我看到新聞才知道這件事，我跟雨薇互看一眼，畢竟我們那時候不認識，也沒聽過她講，可能大家猜想我可能會生氣吧？但畢竟我可是拍過《破浪男女》的演員。」他也認為，即便是裸身試鏡，一切是在專業、舒服的環境和程序下進行，他反而鼓勵，「我覺得這樣很棒，對自己喜歡的工作爭取。」
對於指控，柴智屏8日在臉書上回應「為免以訛傳訛，不再口水是非」，並貼出給工作人員的停拍公告，內容講述因氣候關係必須延期到明年拍攝，全文沒有提及吳慷仁。而邵雨薇則在同一天出席新戲《都市懼集》記者會時回應，「完全沒有跟他（吳慷仁）聊過這題（試鏡），我不知道新聞寫到這段是誰說的，因為那時候我們根本不認識，沒聊過這件事。」
楊雅喆執導電影《破浪男女》，眾演員吳慷仁、劉主平、梁湘華、柯煒林近日前進坎城影展。知情人士向《NOWnews今日新聞》透露，「金馬影帝」吳慷仁在片中挑戰大尺度限制級演出，正面露出第三點，粗估約17公分非常壯觀，許多幕後人員都是「欣賞」了好幾遍，直呼，「看完印象深刻。」《破浪男女》靈感來自童話故事書〈小美人魚〉，人魚公主愛上被她救起免於溺水的王子，不同的是，美人魚竟是一位年輕的男孩。吳慷仁當初主動要求演出「海王」一角，首度挑戰大情聖角色，周旋於男男女女歡愛之間，享受獵豔樂趣。