江坤俊神隱6天發聲！鄭凱云前夫批「死不認錯」戳破聲明文內幕

吳慷仁賭爛柴智屏回應了！揭不爽邵雨薇「裸身試鏡」真相

▲吳慷仁首現身，回應和柴智屏的口水戰，並表示對於邵雨薇裸身試鏡《樓下的房客》一事表示認同，代表有積極爭取自己想要的工作。（圖／記者嚴俊強攝）
▲吳慷仁首現身，回應和柴智屏的口水戰，並表示對於邵雨薇裸身試鏡《樓下的房客》一事表示認同，代表有積極爭取自己想要的工作。（圖／記者嚴俊強攝）

記者李欣容／台北報導

「偶像劇教母」柴智屏原先預計翻拍韓劇《我們的藍調時光》，今年初風光宣布海選，近日卻悄悄停拍並解散工作人員，有工作人員傳出其中一個原因是因為吳慷仁婉拒接演，吳慷仁則在私人臉書上不滿表示，「你們讓很多人突然失業，很讓人賭爛！」甚至扯出他早已不爽柴智屏公司，因為當年女友邵雨薇在電影《樓下的房客》中裸身試鏡。吳慷仁今（10）日出席公益活動，也是他首次露面回應此事。

我是廣告 請繼續往下閱讀
吳慷仁首現身　回應賭爛柴智屏真相

吳慷仁今出席「一塊閃耀 罕見之光」記者會，聊起近來和柴智屏的隔空口水戰，吳慷仁表示，一切言論都是在私人臉書抒發，媒體轉發他也不知情，「我在私領域跟我關心的工作夥伴表達我的想法，沒必要浪費公眾資源，我覺得對方（柴智屏）的回應很好，承擔了責任，我相信他們會善待工作人員，他們是專業團隊，會找到很棒的演員，祝福他們拍出很不一樣的片子。」

▲吳慷仁出席公益活動，聊到在私人臉書上砲轟柴智屏公司，他表示只是替工作人員發聲。（圖／記者嚴俊強攝）
▲吳慷仁出席公益活動，聊到在私人臉書上砲轟柴智屏公司，他表示只是替工作人員發聲。（圖／記者嚴俊強攝）
會拒絕柴智屏拍攝邀約，吳慷仁說是因為檔期問題，「我們沒有任何承諾和合約，也不該拿出來浪費大家時間，不值得被這樣討論的。」他也憶及，當時接到邀約，他在香港拍戲，是熬夜看完劇本，只要時間允許，不管大公司小公司或是學生製片，他都會用心看完劇本，再做出適當的回應。

不爽女友裸身試鏡？吳慷仁自嘲：「我可是拍過《破浪男女》的人。」

至於邵雨薇裸身試鏡一事，他表示，「我看到新聞才知道這件事，我跟雨薇互看一眼，畢竟我們那時候不認識，也沒聽過她講，可能大家猜想我可能會生氣吧？但畢竟我可是拍過《破浪男女》的演員。」他也認為，即便是裸身試鏡，一切是在專業、舒服的環境和程序下進行，他反而鼓勵，「我覺得這樣很棒，對自己喜歡的工作爭取。」

對於指控，柴智屏8日在臉書上回應「為免以訛傳訛，不再口水是非」，並貼出給工作人員的停拍公告，內容講述因氣候關係必須延期到明年拍攝，全文沒有提及吳慷仁。而邵雨薇則在同一天出席新戲《都市懼集》記者會時回應，「完全沒有跟他（吳慷仁）聊過這題（試鏡），我不知道新聞寫到這段是誰說的，因為那時候我們根本不認識，沒聊過這件事。」

▲吳慷仁今高EQ回應和柴智屏隔空交戰一事，自嘲自己可是演過《破浪男女》的人，不會在意試鏡裸身這種事。（圖／記者嚴俊強攝）
▲吳慷仁今高EQ回應和柴智屏隔空交戰一事，自嘲自己可是演過《破浪男女》的人，不會在意試鏡裸身這種事。（圖／記者嚴俊強攝）
楊雅喆執導電影《破浪男女》，眾演員吳慷仁、劉主平、梁湘華、柯煒林近日前進坎城影展。知情人士向《NOWnews今日新聞》透露，「金馬影帝」吳慷仁在片中挑戰大尺度限制級演出，正面露出第三點，粗估約17公分非常壯觀，許多幕後人員都是「欣賞」了好幾遍，直呼，「看完印象深刻。」《破浪男女》靈感來自童話故事書〈小美人魚〉，人魚公主愛上被她救起免於溺水的王子，不同的是，美人魚竟是一位年輕的男孩。吳慷仁當初主動要求演出「海王」一角，首度挑戰大情聖角色，周旋於男男女女歡愛之間，享受獵豔樂趣。

▲被傳拍《樓下的房客》被要求寬衣檢查身體，邵雨薇二度發聲澄清。（圖／邵雨薇臉書）
▲被傳拍《樓下的房客》被要求寬衣檢查身體，邵雨薇二度發聲澄清。（圖／邵雨薇臉書）

吳慷仁不爽女友被逼裸體試鏡？邵雨薇二度發聲　時間軸讓真相大白

吳慷仁槓上柴智屏！不爽女友試鏡「脫光看身材」邵雨薇回應了

吳慷仁不滿《藍調》停拍被牽連！火大翻臉柴智屏　本人回應了

吳慷仁不爽拒演成停拍藉口！火大翻臉柴智屏「不負責任很自私」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選