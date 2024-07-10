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新竹家長怨「考5A擠不進第一志願」　寧砸千萬北上買房幫子搶學籍

▲高中免試入學放榜，補教業推估竹科實驗中學以5A10+的錄取分數，擊敗建中、北一女。（圖／翻攝Google評價）
▲高中免試入學放榜，補教業推估竹科實驗中學以5A10+的錄取分數，擊敗建中、北一女。（圖／翻攝Google評價）

記者徐銘穗/綜合報導

高中免試入學放榜，補教業推估竹科實驗中學以5A10+的錄取分數，擊敗建中、北一女。一票新竹家長不禁抱怨，就算孩子考5A滿分也擠不進第一志願，甚至「1科沒拿A」就得跨縣市到苗栗讀高中。傳出不少新竹家長寧砸千萬北上買房，就是要幫孩子搶學籍。馨傳不動產智庫執行長何世昌證實，朋友的朋友正是如此，大嘆：「新竹的父母親與小孩真的挺辛苦的！」

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何世昌分享，友人的孩子今年考上板橋高中，從竹北到板橋搭高鐵只要25分鐘，但如果選擇留在竹苗區就讀竹東、竹南高中，通勤就要耗費超過半小時，因此有不少竹北家長眼看新竹競爭太激烈，乾脆提前1年北上花上千萬元在雙北置產，為孩子遷戶籍、轉學籍，替孩子買一個入學好高中的機會。

「以前聽我講什麼南客北伐、什麼竹北人到雙北買房，覺得半真半假、虛虛實實，但現在一看都是真的。」他感嘆說，其實房地產與階級流動都是血淋淋發生的事實，即使有些人覺得房價不合理、覺得房價過高。但在有些人的眼中，買房子只是他們向上流動、或者是子女往上爬的工具罷了，「你笑人家是盤子，人家笑你看不穿」。

▲新竹縣市預售大樓總價中位數在三年間飆漲近6成，漲勢兇猛。（圖／永慶房產集團提供）
▲新竹縣市預售大樓總價中位數在三年間飆漲近6成，漲勢兇猛，買房成本不斷上揚，就連孩子升學壓力也愈來愈大。（圖／永慶房產集團提供）
他感嘆，新竹的父母親與小孩真的挺辛苦的，從國中、小開始就要擠學區，尤其是縣一、縣二、縣三、台科大與高鐵特定區內的國小，通通是總量管制學校；2024年度，新竹縣內共有18所總量管制學校，其中竹北就占了15間，超過八成的總量管制學校在竹北，竹北人壓力真的大。

最後，何世昌總結說，他認為台灣房市改革如同教改，越改對有錢人越有利，因此平常人要有一個認知，「此時我們改變不了大環境，那就改變自己來適應大環境，而不是被環境所淘汰。」

高中免試入學放榜，竹苗區今年再成關注重點考區，補教業推估竹科實驗中學以5A10+的錄取分數，擊敗建中、北一女。不過，有內行人指出，「其實不是新竹實中分數超越建北，是獨招69人，建北合計1300~1400人，分母不同」。

此外，傳統竹苗區第一志願竹中及竹女，同樣比去年再往前，今年推估最低錄取分數要5A6+及5A4+，新竹縣教育局表示，原因正是今年新竹縣市國中會考滿級分人數再創新高。
 

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