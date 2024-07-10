短今很懂大家要什麼！「穿開高衩泳衣」秀新髮色 一彎腰給出誠意
中信啦啦隊「PS女孩」人氣成員短今（鈑金、本名胡馨儀），擁有173公分身高和34E傲人體態，個性無厘頭、人來瘋的她，日前上小S節目表演劈腿不慎拉傷，當場淚灑攝影棚，成為網路話題。短今近日在粉專秀出染新頭髮的照片，不過衣著卻是搭配泳裝，好友一看表示：「我看不到髮色！」
記者楊穎軒／綜合報導
短今8日上傳數張換新造型的相片，可見她梳妹妹頭瀏海，長直髮落肩，穿一件單寧材質的連身泳衣，短今趴在浴缸中擺POSE，放送豐滿上圍、深邃事業線，下半身高衩剪裁，讓蜜大腿和臀部線條一覽無遺，加上一身乳白色肌膚和甜美微笑，讓人很難不動心。
染了金褐色頭髮的短今寫下：「今髮小妞！為這個夏天換上新髮色，就是要這麼甜。」貼文一發出，富邦啦啦隊「Fubon Angels」吳丹丹說：「是我的錯覺嗎？我看不到髮色！」短今回覆：「怎麼可能！我蹲低一點！」一票網友也放錯重點，「我終於等到比基尼」、「這髮色是藍色吧？嗯，我可能要看過全身照才能確認顏色」、「流量密碼！」
短今因為神似經典韓劇《大長今》的女主角李英愛，而得此藝名，曾經參與歌舞大秀《臺灣舞孃》演出，她透露，當年和朋友去看棒球比賽，親身感受到現場的震撼力，興起報名啦啦隊徵選的念頭，2016年2月順利加入中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」，受封「極品大隻馬」、「中職啦啦隊小巨人」。
成為PS女孩後，短今人氣急速攀升，曾經與同期的峮峮被票選為新人王，也擔任過隊長一職，2018年底發行個人首本寫真書《今夏戀愛中》，2021年5月推出第二本寫真作品《今日旅行中》。