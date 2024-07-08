小S錄影一半趕素人出場！不滿短今被說「可以退休了」 觀眾推爆
短今（鈑金、本名胡馨儀）在中信啦啦隊「PS女孩」服務8年，以173公分身高和34E、25、35傲人三圍，受封「極品大隻馬」、「中職啦啦隊小巨人」，無厘頭、人來瘋個性也讓她圈粉無數。32歲短今日前上偶像小S（徐熙娣）主持的節目《小姐不熙娣》，被素人來賓勸告「可以退休了」，小S一聽立刻把發言的男子請出攝影棚，網友大讚：「這集給小S一個尊重！」
記者楊穎軒／綜合報導
節目中，短今被安排和後輩冼迪琦PK舞蹈，短今準備30秒表演被嫌太短，加分題使出一字馬，不料，她沒有事先拉筋，導致大腿受傷，當場痛到流眼淚，久久無法起身，小S和助理主持人派翠克上前關心短今的狀況，接著，小S對一名拿著冼迪琦應援手幅的男觀眾說：「她（短今）都已經這樣了！你還...你是不是人？（手幅）給我拿下來！」
沒想到，男觀眾卻拿起麥克風說：「我覺得短今可以去養傷退休了！」此話一出，全場譁然，短今詫異到張大嘴數秒鐘，不敢置信地說：「超狠的！」男觀眾這才改口：「沒有沒有...養傷就好！養好再回來！」這時，小S板起臉孔說：「我覺得你讓我很不爽耶！麻煩你出去好不好！」拒絕該男欣賞冼迪琦的表演。
原以為只是說說，直到小S請男觀眾交出麥克風，比手勢說：「請你出場！去遠方幫她（冼迪琦）應援！」還點名某女性工作人員帶路，堅定表明立場，該男觀眾才起身走出錄影現場，不過這一切其實都只是小S的節目效果，搏君一笑。
不少網友看完這集節目後，紛紛盛讚、肯定小S的作為，「我從國中就開始看康熙，綜藝節目我也看很多了！但我看了這麼久的不熙娣，我覺得小S的風格已經走向人性了，沒有那麼犀利，替短今抱不平的部分我覺得非常的棒」、「喜歡S的作法」、「S姐趕人出去好man」、「S有夠帥！」