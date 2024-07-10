台灣租屋黑市嚴重！超過61萬租金實價「被蓋牌」　助長惡房東漲租

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OURs都市改革組織透露，截至今年1月，依法登錄的「包租」戶數為2萬2723戶，僅占政府補貼數量極小部分，尚有7萬3938戶的「代管」，以及至5月底已核定54萬戶的「租金補貼」的租屋資訊未被揭露，但政府只會一再對外放話掌握2/3租屋市場資訊，也反問資訊在哪？為何不公布讓市場資訊進一步透明？
OURs都市改革組織表示，內政部雖口頭上也不斷強調租屋市場透明化的重要性 ，但實質態度卻極為保守，連「政府已經掌握的租屋資訊」透明化進程均慢如牛步。例如，在2022年《租賃住宅市場發展及管理條例》修法審查時，內政部以包租代管「仍屬制度建立實施初期，以實價登錄方式揭露個別轉租資訊，恐影響房東委託住宅租賃服務業之意願，不利包租代管產業發展。」為由，最終僅將「包租」納入租屋實價登錄。
從政府所掌握的租屋資訊，以及政府將其透明化乃至於分析統整的比例而言，OURs都市改革組織認為，政府尚有許多努力的空間，修正《租賃住宅市場發展及管理條例》第34條勢在必行，將「代管」納入登錄，擴大透明化的範疇。
而想要租屋透明另一塊拼圖，OURs都市改革組織認為需要靠《住宅法》修法，「包租代管」雖已透明化，但目前佔補貼資源與戶數大宗的「租金補貼」仍未能納入；以及，還有大量不在政府補貼體系的租賃住宅標的，如何透明化更是一大挑戰。因此建議先從政府做起，即後續繼續推動《住宅法》修法，要求將租金補貼資料也納入透明化範疇，補上政府租屋補貼體系資訊的另一塊拼圖，
針對不在政府補貼體系的租賃住宅這塊租屋市場「盲區」，OURs都市改革組織特別呼籲財政部，不要再當鴕鳥應積極面對，應透過租賃稅制改革，引導租屋市場透明。
立法委員牛煦庭表示，政府從2017年開始推動「社會住宅包租代管計畫」如今已邁入第四期，原本期待藉此去化市場上的空屋，但因租屋黑市情況嚴重，導致包租代管的推動受到阻礙。
立法委員牛煦庭進一步分析，包租代管業者在成立契約後30日內就要把相關資訊提供給地方政府，因此目前政府手頭上就已經有相關資訊了，但是還要業者上網登錄，頗為不便，因此修法將登錄責任改為政府逕行登錄，以利簡政便民及降低業者成本。如此一來，在實價登錄網上就會有更多的租屋資訊提供給民眾參考，讓大眾知道租屋地點附近的租金行情藉此比價，也讓房東在訂價時有參考依據，以及避免房東惡意調漲租金。