台灣銀髮住宅「年輕化」！買家年齡下修10歲　仲量：市場供不應求

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仲量聯行指出，台灣市場上可提供銀髮族完善生活服務機能的住宅相對缺乏，而同樣存在人口老化問題的南韓，早在2010年起，大型企業集團就紛紛投入開發自營高齡住宅資產，南韓政府也擴大開發「高齡城鎮」。
若兩人共住首爾高齡住宅，平均每月生活費用約為每月200萬至400萬韓圓之間（每人約新台幣23,400元至46,800元），另含一筆押金；而香港則預計在2032年將面臨逾6萬戶長者居所的供應缺口，相似於台灣，仲量聯行認為，港府應考慮撥出土地、鼓勵公私合作，發展更多「樂齡住宅」，在綜合大樓內提供豪華型的住所，並附設護理、醫療、娛樂等養老院或一般私人住宅沒有的服務設施，構建成一個對於長者友善、便利之自給自足的住宅社區。隨著更多高品質樂齡住宅的興建吸引長者遷入，將有更多傳統住宅單位可望重新投入市場，也有助於緩解香港目前住房供應短缺的問題。
仲量聯行指出，從國內行政院主計處及衛福部相關統計數據機交叉分析，55歲以上長者最偏好「和其他人一起住機構」之比例亦在近五年倍數成長，針對樂齡以上人口，健康與經濟條件符合，並最有意願入住銀髮住宅之潛在需求最保守推估約為4.3萬人，而銀髮住宅戶數有望達到150戶至200戶以上的經濟規模。
目前台灣地區提供銀髮住宅型態分類，「養生村」月租費約為2.1萬至6萬元、「酒店式會館」為1.7萬至8萬元，「青銀共居出租宅」月租則為1.9萬至7.8萬元。仲量聯行策略顧問部表示，台灣樂齡長者入住銀髮住宅的意願逐漸升高，且目前市場之需求高於供給。隨著少子化、高齡化程度加劇，家庭照料模式翻轉，潛在需求將會持續成長，銀髮住宅市場將會逐步成熟。
仲量聯行策略顧問部表示，「台灣樂齡長者入住銀髮住宅之意願逐漸升高，且目前市場之需求高於供給。過去五年，最偏好銀髮住宅作為居住方式之老年人口已增加，隨著少子化、高齡化程度加劇，家庭照料模式翻轉，潛在需求將會持續成長，市場將會逐步成熟。」