房價回不去了！三重預售衝9字頭　建商曝關鍵原因：新北找嘸6字頭

租屋族3大糾紛曝！逾5成無法報稅最惱　「這2市」房東愛漲租最壞

▲租屋族較常遇到租屋糾紛，其中以租金支出無法申報所得扣除的比重最高。（圖／NOWnews資料照）
▲租屋族較常遇到租屋糾紛，其中以租金支出無法申報所得扣除的比重最高。（圖／NOWnews資料照）

家庭消費中心/綜合報導

根據內政部不動產資訊平台最新發布的2023年住宅需求動向調查，針對租金補貼申請戶的調查結果顯示，租屋族在租賃過程中最常遇到的糾紛問題是租金支出無法申報所得扣除，占比達57.6%。其次是戶籍無法遷入，占比15.4%，第三名為遭到任意漲租，占比13.8%。

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進一步分析六都的租屋糾紛狀況，調查發現台南市與高雄市的租屋族最常面臨租金支出無法申報所得的問題，占比分別為61.2%和58.8%。戶籍無法遷入問題在台北市最為嚴重，占比21.1%，新北市次之，占比15.1%。至於任意漲租問題，台北市與新北市的占比最高，分別為16.8%和16.3%。

該報告進一步探討了社會住宅包租代管的現況，結果顯示高達34%的租屋族擔心申請資料無法妥善保密，不願意加入包租代管計劃。此外，有56.5%的受訪者認為，包租代管應該提供屋況較佳的物件。

▲租屋族看到琳瑯滿目的租屋廣告時，必須提高警覺，避免落入詐騙集團布下的陷阱。（圖／家庭消費中心攝）
▲調查有13.8%租屋族曾遭房東任意漲租。（圖／NOWnews資料照）
調查中也觀察到受訪者對於申請社會住宅的意願，高達72.9%的租屋族表示願意申請社宅。申請社宅的主要誘因前三名分別是租金比市價便宜（76%）、離工作地點近（39.7%）以及政府提供的出租住宅（37.6%）。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，雖然政府推出了公益出租人方案，補貼出租後的稅金與持有稅，但仍有許多房東擔心稅務問題。這些房東寧願先與房客協商是否報稅與申請租金補貼，再決定是否租給房客。

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛指出，租金補貼糾紛中的前兩項問題雖表面上南轅北轍，但實質上都涉及房東的稅務問題。租金支出無法申報所得扣除涉及所得稅，戶籍無法遷入則涉及土增稅與房地合一稅，因此房東妥協的可能性較低，特別是在高房價的台北市。這也反映出租屋族對於更佳物件條件的期望，以及對社會住宅的偏好。

房市專家何世昌表示，租屋族在租賃市場中仍屬弱勢，即使遭遇不公平對待，多數人選擇隱忍，尤其是在租賃供給短缺的雙北市。雖然租屋族可以向主管機關檢舉房東違規，但擔心因此被房東拒絕續租，權益難以保障。從現況來看，租屋正義仍有很長的路要走。

OURs都市改革組織研究員廖庭輝分析，明年開始，租金支出抵稅將改為特別扣除額並調高額度至18萬，屆時希望申報租金支出的民眾應會大增，糾紛可能會更多。租金支出抵稅為政府提供租屋族的合法權利，政府應正視租屋黑市問題以正本清源。
 

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