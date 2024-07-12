租屋族3大糾紛曝！逾5成無法報稅最惱　「這2市」房東愛漲租最壞

我是廣告 請繼續往下閱讀
該報告進一步探討了社會住宅包租代管的現況，結果顯示高達34%的租屋族擔心申請資料無法妥善保密，不願意加入包租代管計劃。此外，有56.5%的受訪者認為，包租代管應該提供屋況較佳的物件。
調查中也觀察到受訪者對於申請社會住宅的意願，高達72.9%的租屋族表示願意申請社宅。申請社宅的主要誘因前三名分別是租金比市價便宜（76%）、離工作地點近（39.7%）以及政府提供的出租住宅（37.6%）。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，雖然政府推出了公益出租人方案，補貼出租後的稅金與持有稅，但仍有許多房東擔心稅務問題。這些房東寧願先與房客協商是否報稅與申請租金補貼，再決定是否租給房客。
高力國際業主代表服務部董事黃舒衛指出，租金補貼糾紛中的前兩項問題雖表面上南轅北轍，但實質上都涉及房東的稅務問題。租金支出無法申報所得扣除涉及所得稅，戶籍無法遷入則涉及土增稅與房地合一稅，因此房東妥協的可能性較低，特別是在高房價的台北市。這也反映出租屋族對於更佳物件條件的期望，以及對社會住宅的偏好。
房市專家何世昌表示，租屋族在租賃市場中仍屬弱勢，即使遭遇不公平對待，多數人選擇隱忍，尤其是在租賃供給短缺的雙北市。雖然租屋族可以向主管機關檢舉房東違規，但擔心因此被房東拒絕續租，權益難以保障。從現況來看，租屋正義仍有很長的路要走。
OURs都市改革組織研究員廖庭輝分析，明年開始，租金支出抵稅將改為特別扣除額並調高額度至18萬，屆時希望申報租金支出的民眾應會大增，糾紛可能會更多。租金支出抵稅為政府提供租屋族的合法權利，政府應正視租屋黑市問題以正本清源。