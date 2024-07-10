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築間H1營收新高！燒肉品牌年增2成　 酸菜魚搶攻暑假商機

▲「築間幸福鍋物」、「築間燒肉Smile」進軍香港旺角。（圖／築間提供）
▲「築間幸福鍋物」、「築間燒肉Smile」進軍香港旺角。（圖／築間提供）

記者許若茵／台北報導

築間餐飲集團今（10）日公告6月合併營收新台幣4.78億元，維持上月表現水準，受惠旗下餐飲品牌結構優化，以及「築間幸福鍋物」、「築間酸菜魚」等品牌新門店拓展迅速，上半年合併營收28.56億元，較去年表現成長1.51％。

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築間表示，集團自去年底著力於新品牌的研發，至今已推出「築間酸菜魚」、「紫木槿韓國烤肉」、「朴庶韓國烤肉」、「築間麻辣火鍋」、「築間燒肉本命」等新品牌，隨著台灣餐飲市場競爭激烈，以及消費者喜好追新求變，集團快速調整餐飲品牌結構，拉高「築間幸福鍋物」、「築間酸菜魚」等中高價位餐飲品牌的市占率，逐步擴大門市規模，增加品牌知名度，進而帶動門市營業額表現，期能推動集團營收增長。

築間旗下目前共有十個餐飲品牌，以營收占比達7成的「築間幸福鍋物」為集團主要營收來源，且營收表現維持穩健，加上「燒肉Smile」與「築間酸菜魚」等多元餐飲品牌，合計三大品牌營收比重約9成。

其中築間提到，「燒肉Smile」上半年營收年增率達20.46%；而「築間酸菜魚」則受惠餐飲消費市場熱度，規模拓展迅速，品牌創立剛逾半年，已在台灣北中南開出12間店及香港1間店，繳出今年第二季營業額大幅超越第一季，預計今年門店數將超過20間，有望與「燒肉Smile」雙軌並進，增添公司營收成長引擎。

築間持續拓展旗下餐飲品牌規模，積極開展新門店，如「築間酸菜魚」7月第一周便已於台北、台中開出4間新門店，搶攻7、8月的暑假聚餐商機。下半年築間亦將持續推動新品牌展店計畫，將更多品牌聚集於台灣北、中、南地區的集團品牌聚落，發揮「聚集經濟」的最大效益。

海外部分則瞄準香港、日本及東南亞積極拓展版圖，香港旺角繼「築間幸福鍋物」、「築間台灣鹹酥雞」先後於6月開幕，燒肉品牌「燒肉Smile」亦將於7月進駐，形成海外第一個築間品牌聚落；集團也規劃下半年在日本大阪市開出東北亞市場的第一家分店。築間積極拓展旗下品牌的市場版圖，擴大營收規模，以推動業績穩健成長。

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