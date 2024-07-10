房市／進修免求人！信義房屋年擲百萬培育數位人才

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據信義房屋統計2020年起至今，累計有1108人次參與數位人才訓練，訓練費用高達505萬元，研發動能讓近5 年來超過 20位以上的內部數位專業人才取得專利289筆，更為個人職涯增添精彩的里程碑。
原為信義房屋數據分析師，現為雲端工程師的陳昱豪，回想起當初因具備學習雲端服務所需的基礎，如撰寫程式、操作數據等能力，成為轉換跑道擔任數據工程師的契機，而部門主管也鼓勵同仁們往有興趣的方向發展，不僅以公司資源提供外部認證課程訓練，更補助考取微軟Azure國際證照所需費用，給予團隊各種所需資源。
陳昱豪表示，信義房屋與科技業、金融業相比，在數位轉型上更願意大膽嘗試各種可能性，對不同專案所需的不同付費工具都很願意投資，而科技業、金融業更著重於分工，多數時候只需要以現有框架的特定工具來作業，對於想要多元發展，尤其是剛踏入職場的新鮮人，在信義房屋可以透過不同專案多元發展嘗試，或是透過內部多元輪調發展，不僅可促進員工適性發展，挑戰自我同時，也幫助發掘適合自己的職務。
馮昌俊補充表示，信義房屋以「造局者」為號召，傾注資源吸引及培育優秀人才，更以多元化的福利善待人才，期許每位夥伴能在工作中發揮創造力和潛能，展現「擴張小宇宙，成就大理想」的職涯高度，實踐「先義後利」和「正向思考」的文化。正值畢業季，信義房屋也對外招募優秀人才，詳情均可上信義房屋人才招募網頁查詢。