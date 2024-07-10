台灣第一間！LV路易威登咖啡廳X米其林三星態芮　菜單、訂位一覽

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全台第一間路易威登期間限定Café位於Bellavita一樓中庭，以晶透的金色Monogram花瓣為店裝設計概念，陽光穿透寶麗廣塲穹頂，將流線感的圓弧型金色外牆映照出溫和柔光，搭配鏤空尖花的木質屏風、橘橙色座椅，一旁還點綴著路易威登經典硬箱塔，營造輕快和煦氛圍。
📌台灣限定菜單！出自米其林三星餐廳Taïrroir態芮主廚何順凱Kai Ho之手
帶領「態芮Taïrroir」奪下《2023米其林指南》三星餐廳榮耀與台灣米其林服務大獎肯定的主廚何順凱Kai Ho，同時是全球餐飲紀錄裡，第一位拿下米其林三星的台灣料理人。
以台灣英文Taiwan與風土法文Terrior融合而成的自創字Taïrroir，揭示了流有台中南屯熱血並藏有叛逆因子的Kai，年僅39歲卻擁有20年台菜與法餐經驗，純熟運用西式料理技巧、巧妙呈現台灣風土民情的菜單，菜色選以時令在地物產，甜點則以在地茶葉與水果、果乾，精準呈現台灣風味，看似尋常卻不平凡。
📌特別推薦！「路易威登珠寶盒Louis Vuitton Jewelry Box」甜點
主廚何順凱以路易威登Monogram花朵標誌與經典高級珠寶系列為靈感，打造「路易威登珠寶盒Louis Vuitton Jewelry Box」限定甜點六入組，「薑汁黑糖可麗露」在頂端放入黑糖醬汁，相當脆口的表層搭配薑汁內餡，吃得到飽滿香氣不會有辛辣感；經典尖花造型的「焦糖・鹹花生達克瓦茲」，重現再熟悉不過的宜蘭花生捲冰淇淋，濃郁鹹花生風味帶點香菜氣息；「雙柚凝乳塔」融合葡萄柚、日本柚子的清新口感，尾韻升起一絲柚皮甘苦味道。
以鹹蛋黃和烏魚子製作的「『金磚』費南雪」還搭配炸芋頭片，酥香夠味；「蜜桃『尼格羅尼』軟糖」援引義大利雞尾酒作法，將酒精熬煮揮發散去只剩下香氣並帶有水蜜桃尾韻；最後品嚐正中間的煙燻風味「龍眼巧克力塔」，獨特的掛霜核桃吃起來清脆香酥，口感極佳。
另有3款法式糕點皆為520元，「四季春・台灣香檬・無花果・南投埔里香草莢」、「花蓮剝皮辣椒・屏東內埔 70%黑巧克力・法芙娜65%卡林格巧克力」、「西瓜・密露瓜・優格・桑格利亞」，及夏日甜品「青芒果冰砂・番茄清湯・愛玉凍・小黃瓜」480元、法式千層派「馬告鳳梨・千層酥派餅・冬瓜茶・鐵觀音」680元。
📌鐵粉必點！Monogram圖騰拿鐵
路易威登期間限定Café的風味咖啡豆特別為路易威登設計，精選來自衣索比亞產地，共有義式濃縮咖啡、美式咖啡、卡布奇諾、拿鐵、咖啡柳橙 、短萃通寧；茗茶則是精選台灣在地茶葉，來自南投名間鄉的「路易威登限定」花香特調茶、嘉義阿里山的奶油桂花金萱、南投日月潭的紅玉紅茶、南投仁愛鄉的氣泡果木烏龍茶。同時也有提供果汁、香檳、紅酒與白酒。
📌鹹食從可頌麵包、三明治吃到法國魚子醬
路易威登期間限定Café提供5款鹹食餐點，包括「法國魚子醬(20g)・小圓餅・酥脆蕎麥・自釀梅酒酸奶」、「炙烤北海道干貝・尼斯沙拉・熟蛋酒醋醬」、「蟹肉・酪梨・水波蛋・康堤乾酪・可頌麵包」、「雪裏紅庫克三明治・火腿・艾曼紐乳酪・巴黎風玉米」、「法式蘑菇泥・康門貝爾起司・茄子醬・巴黎風玉米」。忍不住要說，比起印象中的法餐，這兒的鹹食份量算是有飽足感。
📌愛上Monogram花朵！限量馬卡龍、餅乾禮盒
態芮還特別設計的2款外帶禮盒供應，印有路易威登經典Monogram花朵的2款馬卡龍，黃色圓花是苦茶油百香果口味、綠色尖花則是開心果九層塔口味，
每日限量150盒，7月12日起限量販售。而另款立體Monogram花朵標誌的餅乾禮盒，共有洛神巧克力與油蔥酥2款限量風味。
📌朝聖必知！低消每人1280元、14日內線上預約訂位
路易威登期間限定Café為全預約制，只能透過手機開啟「路易威登台灣官方LINE帳號」進行線上預約。即日起，接受14日內、2～4人之預約，同一LINE帳號一週內僅開放預約1個時段（週期為7/11-7/17、7/18-7/24、7/25-7/31 、8/1-8/7、8/8-8/14、8/15-8/18）；用餐時間為100分鐘，訂位保留10分鐘，逾時系統將自動取消預訂且不另行通知；可接待7歲(含)以上，但無提供兒童餐具。
餐廳最低消費為每位賓客1280元＋10%服務費；凡訂位需以信用卡綁定訂金1280元/人，完成綁卡後才算訂位完成；外帶商品及禮盒不提供內用且不納入內用低消；座位將由餐廳依照訂位狀況安排，無提供指定座位的服務。現場提供「蔬食」餐點，但無提供「純素食」、與「五辛素」等餐點選項。部分餐點含有麩質、堅果等食材，若有相關過敏或忌口，恕無法客製。
提醒大家，如需更動訂位人數需先行取消原有訂位，再重新進行預定。恕不接受當日增加賓客，若減少還需達到原預定人數之低消；若於訂位至少三日前（不包含當日）取消，餐廳將不收取任何費用；若於兩日內或當日取消者，恕不歸還訂金；為呈現餐點最完美的狀態及食品安全，僅提供特定飲品及甜點禮盒的外帶服務，內用鹹食及甜點都不予以打包。
路易威登期間限定Café
地址：台北市信義區松仁路28號 Bellavita寶麗廣塲1樓中庭
時間：2024年7月11日至8月18日 週一至周日11:30-21:30（最後點餐時間為20:00）