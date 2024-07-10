江坤俊爆偷吃人妻護理師 她揭「白色巨塔潛規則」惹到小三沒好事
名醫江坤俊爆出劈腿已婚護理師，暖男愛家形象跌落谷底，據悉該護理師連護理長都治不了她，而知名眼科醫師黃宥嘉在節目《新聞挖挖哇！》中分享以前在實習的時候，就曾被同學提醒，「不要惹某某護理師」因為她是某外科醫師的小三，「惹到她每天半夜一直被call也沒什麼好事。」揭露白色巨塔下的暗黑潛規則。
記者李欣容／台北報導
黃宥嘉在節目中提及，過去在實習時，進開刀房被同學提醒，「那個刷手那邊有個護理師，她戴手術帽瀏海沒紮進去，因為她是某某教授小三。」而這樣的行為已經涉及感染管控的規定，若頭髮掉落在傷口裡找不到，可能會導致病人感染，但那名護理師卻敢這樣，黃宥嘉就知道，「那就是有靠山的心情。」
黃宥嘉提及，護理師為什麼要無償的給醫生當小三，沒名沒分，房車也不是妳的，她們想要的其實只是一種權力，「可以坐在那邊吃大腸麵線、臭豆腐。」學姐和護理長也不好刁難。但這樣做有個風險，就是醫師如果倒台，接下來的日子可能會很難過。
江坤俊在7月3日被爆出約會護理師，同一日夫妻倆發布聲明「家庭關係一切正常」，5日被爆出曾性騷節目《健康2.0》主持人、TVBS當家主播鄭凱云，鄭凱云和電視台都證實此事，鄭凱云更發聲「願上天眷顧每一個勇敢的人」。
緊接著6日爆出江坤俊偷吃的護理師其實也是人妻，還曾付對方500萬封口費，讓女方順利離婚，9日不敵輿論壓力，TVBS發出聲明，江坤俊主動請辭節目《健康2.0》，江坤俊也打破沉默，在臉書發聲，表示將會暫停演藝工作，同時也放話，「所有不實的指控，我會保留法律追訴權。」