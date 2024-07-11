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歐國盃多夯？英格蘭、荷蘭首相出席峰會也要看　見Kane進球好興奮

▲2024歐洲國家盃今（11）日台灣時間凌晨3：00進行第2場四強賽，由「三獅軍團」英格蘭交手傳統強權荷蘭，而本場比賽的熱度相當高，就連2國首相在出席北約（NATO）峰會期間，仍抽空觀賞本場比賽直播。（圖／取自社群X）
▲2024歐洲國家盃今（11）日台灣時間凌晨3：00進行第2場四強賽，由「三獅軍團」英格蘭交手傳統強權荷蘭，而本場比賽的熱度相當高，就連2國首相在出席北約（NATO）峰會期間，仍抽空觀賞本場比賽直播。（圖／取自社群X）

記者陳品翔/綜合報導

2024歐洲國家盃今（11）日台灣時間凌晨3：00進行第2場四強賽，由「三獅軍團」英格蘭交手荷蘭，此戰英格蘭在正規比賽剛結束的第90分鐘，靠著前鋒Ollie Watkins射進關鍵一球，終場就以2：1氣走荷蘭，後續將要在決賽上對決西班牙。而歐國盃的熱度之高，就連英國現任首相Keir Starmer與荷蘭首相Dick Schoof，如今在美國華盛頓出席北約（NATO）峰會期間，仍趁著空檔觀賞本場比賽直播，當Starmer見到自家球星Harry Kane罰進12碼之後，則是相當興奮地站了起來。

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前鋒Watkins關鍵進球　英格蘭一球險勝荷蘭　

本場比賽雙方在上半場都各進一球，比賽來到下半場則是皆屢攻不下，直到比賽第90分鐘，英格蘭才靠著替補上陣的前鋒Ollie Watkins在禁區外射進關鍵一球，也正式為此戰結果定調，終場英格蘭就以2：1氣走荷蘭，也是隊史連續兩屆闖進到歐國盃決賽，英格蘭也要挑戰奪下隊史首座歐國盃冠軍。

本場比賽熱度高　英國、荷蘭首相也抽空關注

而有趣的是，本場比賽對於英格蘭與荷蘭2國的人民而言，不但都相當關注，就連英國首相Keir Starmer與荷蘭首相Dick Schoof，2人如今在出席北約（NATO）峰會期間，同樣抽空觀賞本場比賽直播。從畫面中可以看出，當英格蘭當家球星Harry Kane操刀12碼罰球並順利罰進時，Starmer隨即激動地站了起來，顯得相當開心，隨後並親自與Schoof握手致意，這難得的畫面也被外媒給捕捉，場面相當逗趣

英國國王查理斯三世（King Charles III）賽後也發表聲明，衷心祝賀英格蘭隊闖進歐國盃決賽，並親自送上祝福。他亦開玩笑地表示，如果自己可以鼓勵球隊需要在最後一刻踢進「世界波」，或在進入到PK大戰之前可以取勝，全國的心率和血壓肯定可以大幅下降。


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