歐國盃多夯？英格蘭、荷蘭首相出席峰會也要看　見Kane進球好興奮

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本場比賽雙方在上半場都各進一球，比賽來到下半場則是皆屢攻不下，直到比賽第90分鐘，英格蘭才靠著替補上陣的前鋒Ollie Watkins在禁區外射進關鍵一球，也正式為此戰結果定調，終場英格蘭就以2：1氣走荷蘭，也是隊史連續兩屆闖進到歐國盃決賽，英格蘭也要挑戰奪下隊史首座歐國盃冠軍。
本場比賽熱度高 英國、荷蘭首相也抽空關注
而有趣的是，本場比賽對於英格蘭與荷蘭2國的人民而言，不但都相當關注，就連英國首相Keir Starmer與荷蘭首相Dick Schoof，2人如今在出席北約（NATO）峰會期間，同樣抽空觀賞本場比賽直播。從畫面中可以看出，當英格蘭當家球星Harry Kane操刀12碼罰球並順利罰進時，Starmer隨即激動地站了起來，顯得相當開心，隨後並親自與Schoof握手致意，這難得的畫面也被外媒給捕捉，場面相當逗趣。
英國國王查理斯三世（King Charles III）賽後也發表聲明，衷心祝賀英格蘭隊闖進歐國盃決賽，並親自送上祝福。他亦開玩笑地表示，如果自己可以鼓勵球隊需要在最後一刻踢進「世界波」，或在進入到PK大戰之前可以取勝，全國的心率和血壓肯定可以大幅下降。