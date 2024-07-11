影／大谷翔平敲安後盜壘好勇！雙手擺動「神秘手勢」引發球迷歪樓
大谷翔平神秘手勢！美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊今（11）日再度作客遇上費城費城人，日籍二刀流好手大谷翔平首打席就敲出安打，不過他上壘後的「神秘手勢」，讓不少球迷嚇到，原來大谷是為了抖掉紅土，所以才雙手擺動。大谷翔平也在第二打席敲出游擊滾地球出局，第三打席敲出中外野安打再度建功，單場雙安還有盜壘、打點演出。但大谷的動作，還是引發不少球迷「歪樓」，還說：「這很噁心」、「我剛4歲兒子問我大谷做了什麼動作」，但也有球迷認為大谷只是做他該做的習慣動作，並無不妥。
記者吳政紘/綜合報導
大谷神秘手勢太好笑 球迷也嚇到
大谷翔平過去就是十分受到球迷愛戴的選手，他不但會主動撿垃圾，還會奉行他的法則，希望球場能帶給他一些幸運，這也深深影響不少球員。
不過有美國媒體也剪輯不少大谷搞笑的鏡頭，他也會扮鬼臉，跟隊友互動，而這次他敲安盜壘後，拿出手套雙手擺動，讓不少球迷以為他在做什麼奇怪的動作，但其實大谷只是在抖掉紅土，他也知道電視有轉播，不可能做出「很奇怪」的動作。
隨著大谷已經是全球巨星，還多次入選明星賽，他的一舉一動也被放大，不少球迷看到影片，還說：「這很噁心」、「我剛4歲兒子問我大谷做了什麼動作」，但也有球迷認為大谷只是做他該做的習慣動作，並無不妥。